Пелагея показала поклонникам пышную грудь

Пелагея показала поклонникам свои пышные формы. 34-летняя певица поделилась довольно смелым кадром в Инстаграме. На фото она предстала в платье с экстремальным декольте. Поклонники восхитились достоинствами ее фигуры.

Глядя на откровенный наряд звезды, фанаты сочли, что Пелагея находится в поиске нового спутника жизни. Как известно, не так давно певица рассталась со своим мужем-хоккеистом Иваном Телегиным.

Теперь Пелагея всячески старается подчеркнуть достоинства своей фигуры.

«С ума сойти! Вот это образ», «Богиня», «Убивает красотой», «Грудь вот-вот выпадет», - написали комментаторы.

Стоит сказать, что пока поп-дива присматривается к своим потенциальным кавалерам, ее бывший муж, Иван Телегин, уже полгода живет с любовницей Марией Гончар. С дочкой же от Пелагеи хоккеист не видится. По его словам, бывшая жена не дает им встречаться из мести.

У Пелагеи на этот счет своя версия. Как она отмечает, после того, как хоккеист стал жить с новой возлюбленной, трехлетняя дочь Таисия оказалась ему не нужна.