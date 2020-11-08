Пелагея показала поклонникам пышную грудь

Сегодня, 19:49

Александр Зуев

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Пелагея показала поклонникам пышную грудь

Пелагея показала поклонникам свои пышные формы. 34-летняя певица поделилась довольно смелым кадром в Инстаграме.  На  фото  она предстала в платье с экстремальным декольте. Поклонники восхитились  достоинствами ее фигуры. 

Глядя на откровенный наряд звезды, фанаты сочли, что Пелагея находится в поиске нового спутника жизни. Как известно, не так давно певица рассталась со своим мужем-хоккеистом Иваном Телегиным.

Теперь Пелагея всячески старается подчеркнуть достоинства своей фигуры. 

«С ума сойти! Вот это образ», «Богиня», «Убивает красотой», «Грудь вот-вот выпадет», - написали комментаторы. 

Стоит сказать, что пока поп-дива присматривается к своим потенциальным кавалерам, ее бывший муж, Иван Телегин, уже полгода живет с любовницей Марией Гончар. С дочкой же от Пелагеи хоккеист не видится. По его словам, бывшая жена не дает им встречаться из мести.

У Пелагеи на этот счет своя версия. Как она отмечает,  после того, как хоккеист стал жить с новой возлюбленной, трехлетняя дочь Таисия оказалась ему не нужна.

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