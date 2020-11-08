Прилучного и Мельникову засняли вместе в кино

В 2021 году на экраны российских кинотеатров выйдет психологический триллер «Соври мне правду». Это совместный проект START и «Окапи продакшн». Главные роли в фильме, режиссером которого выступила Ольга Акатьева, сыграли Павел Прилучный и Дарья Мельникова.

В картине рассказывается история о том, как влюбленная пара проводит время вдали от цивилизации. Внезапный приезд младшей сестры главной героини и ее бывшего парня нарушает идиллию. Каждый из персонажей следует своему плану на выходные, но вместе они становятся заложниками ситуации. В фильме влюбленность сменяется страстью, а флирт может привести к смертельной опасности.

Говоря о фильме, Прилучный подчеркнул, что из простых отношений между людьми всегда рождаются интересные истории.

В свою очередь Дарья Мельникова признается, что после прочтения сценария она поняла, что история - небанальна и очень сексуальна. Актриса также сказала, что эта история привлекла своей сюжетной авантюрой и каким-то хулиганством.

Кстати, сразу после развода Прилучного и Муцениеце актеру стали приписывать романы с разными актрисами, в том числе и с Дарьей Мельниковой. А повод для этого дала сама Дарья, пишет dni.ru . Когда Павел опубликовал в своем микроблоге фото, на котором Дарья тянется к нему в весьма пикантной позе, многие решили, что Прилучный закрутил роман с еще одной актрисой.