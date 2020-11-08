Прилучного и Мельникову засняли вместе в кино

Сегодня, 16:44

Александр Зуев

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Прилучного и Мельникову засняли вместе в кино

В 2021 году на экраны российских кинотеатров выйдет психологический триллер «Соври мне правду». Это совместный проект START и  «Окапи продакшн». Главные роли в фильме, режиссером которого выступила Ольга Акатьева, сыграли  Павел Прилучный и Дарья Мельникова.

В картине рассказывается  история о том, как влюбленная пара проводит время вдали от цивилизации. Внезапный приезд младшей сестры главной героини и ее бывшего парня нарушает идиллию. Каждый из персонажей следует своему плану на  выходные, но  вместе они становятся заложниками ситуации. В фильме влюбленность сменяется страстью, а  флирт может привести к смертельной опасности. 

Говоря о фильме, Прилучный подчеркнул, что из простых  отношений между людьми всегда рождаются  интересные истории. 

В свою очередь Дарья Мельникова признается, что  после прочтения сценария она поняла, что история - небанальна и  очень сексуальна.  Актриса также сказала, что эта история  привлекла своей сюжетной авантюрой и каким-то хулиганством.

Кстати, сразу после развода Прилучного и Муцениеце актеру стали приписывать романы с разными актрисами, в том числе и с Дарьей Мельниковой. А повод для этого дала сама Дарья, пишет dni.ru.  Когда Павел опубликовал в своем микроблоге фото, на котором Дарья тянется к нему в весьма пикантной позе, многие решили, что Прилучный закрутил роман с еще одной актрисой. 

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