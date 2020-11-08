Конкин получил послание от дочери на девятый день после ее смерти

Сегодня, 15:59

Александр Зуев

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Конкин получил послание от дочери на девятый день после ее смерти

После скоропостижной смерти дочери Софии актер театра и кино Владимир Конкин рассказал о некоторых мистических событиях.  По его словам, он получил послание от покойной дочери на девятый день после ее смерти. Об этом актер заявил в студии программы «Судьба человека». Он также рассказал, как  справляется с тяжелой утратой.

Так,  Конкин был удивлен, когда картинка с изображением балерины, сделанная Софией в возрасте 11 лет, сорвалась со стены.

Конкин уверен, что таким образом София хотела сказать: «Держись, папа».

Актер также признался, что не планировал появляться на телевидении, но из-за того, что вокруг имени его дочери стали расползаться слухи, он принял решение прийти в студию. К слову,  инициаторами слухов выступают сын и невестка Владимира Конкина, от которых он отрекся, назвав Иудой и дочерью Каина.

Напомним, что в конце сентября в семье Владимира Конкина произошло трагическое событие. В  бассейне столичного фитнес-центра погибла его дочь София Конкина. Девушку, которая захлебнулась водой, вытащили из воды вызвали скорую помощь, однако спасти ее  не удалось. Странным в этой ситуации является тот факт, что 32-летняя девушка хорошо плавала. 

Как показало вскрытие, перед плаванием София употребляла алкогольные напитки, что могло стать причиной трагического инцидента.

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