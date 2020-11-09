Гарик Харламов отдыхает в Сочи с «копией» Кристины Асмус

Гарик Харламов, который не так давно развелся с Критиной Асмус, нашел новую возлюбленную - актрису театра и кино Катерину Ковальчук.

Эта артистка снялась вместе с Харламовым в сериале «Гусары». Гарика и Катерину заметили вместе в Сочи. Видимо, пара даже не думает скрывать свои отношения. Надо сказать, что после того, как резидент Comedy Club развелся, ему стали приписывать романы с разными знаменитостями. Ранее пресса писала о романе Харламова с Яной Кошкиной, но эту информацию шоумен назвал домыслами.

Судя по всему, сейчас комик строит отношения с 27-летней Ковальчук, которая внешне похожа на Асмус. Некоторые интернет-пользователи предположили, что Гарик начал встречаться с девушкой, которая ему будет напоминать бывшую супругу.

О Катерине Ковальчук известно, что она родилась в Сыктывкаре в 1993 году, окончила Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования. Девушка снялась в голливудском короткометражном фильме «Рядовой», играла в сериалах и фильмах «Ментовские войны», «Две сестры», «Крепостная». Всего актриса снялась в 11 фильмах, пишет 7days.ru

Недавно адвокат Кристины Асмус раскрыл некоторые подробности развода актрисы с комиком. Как оказалось, Харламов не хотел разводиться с Асмус и пытался вернуть ее, однако Кристина была непоколебима, так как решила стать свободной женщиной.