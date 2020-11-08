54-летняя Татьяна Овсиенко мечтает о втором ребенке

Вчера, 15:14

Александр Зуев

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54-летняя Татьяна Овсиенко мечтает о втором ребенке
Певица Татьяна Овсиенко

Некоторое время назад в сети всплыла история о личной жизни звезды 90-х, певицы Татьяны Овсиенко.  Речь шла о том, что некогда популярная поп-дива страдает от алкогольной зависимости из-за конфликта с гражданским мужем Александром Меркуловым, которого она ждала из тюрьмы. Такими слухами певица была просто шокирована. В разговоре с журналистами она их сразу опровергла.

Сейчас появилась информация о том, что Заслуженная артистка России и ее возлюбленный мечтают о пополнении в семействе. 

54-летняя артистка понимает, что ее на этом пути подстерегают трудности. Прежде всего, помехой для пополнения в семье является возраст певицы. В беседе с журналистами Татьяна сказала, что Александр предлагал суррогатную мать, а  сын Игорь — взять ребенка из детского дома. К какому варианту склоняется сама Татьяна, пока неизвестно. Овсиенко коснулась своих взаимоотношений с гражданским мужем. По ее словам, во время карантина было всякое, но они пережили эти испытания. Как отметила певица, бывало, что им приходилось расходиться по разным комнатам. Но режим самоизоляции приучил их ужинать всей семьей.

Кстати, Меркулов уже сделал Овсиенко предложение руки и сердце, но пара пока в ЗАГС не спешит.

К слову, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина считает, что женщина в возрасте 54 лет может быть оплодотворена через донорскую яйцеклетку.

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