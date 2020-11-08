Актриса Екатерина Гусева рассказала о взятках в МГИМО

Вчера, 16:24

Александр Зуев

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Актриса Екатерина Гусева рассказала о взятках в МГИМО
Актриса Екатерина Гусева

Актриса Екатерина Гусева стала знаменитой после выхода культового сериала «Бригада». После роли в гангстерской саге выпускницу Щукинского училища стали всюду узнавать. Сама актриса как-то призналась, что эта роль открыла для нее все двери, ее стали приглашать во многие кино- и театральные проекты.

Мало кому известно, что у этой моложавой женщины есть взрослый сын. В эфире YouTube-шоу «Зангалис & К» Екатерина немного рассказала о нем. Сыну 44-летней кинозвезды Алексею недавно исполнилось 22 года. 

Как отметила актриса, Алексей является студентом одного из самых престижных в стране вузов - МГИМО. Кроме учебы, молодой человек занимается любимым делом. В свое время Алексей учился на джазовом отделении музыкальной школы. Парень отлично владеет саксофоном и даже играл на концертах своей знаменитой мамы. Помимо этого, Алексей - хороший пловец, почти кандидат в мастера спорта. Однако эти увлечения юноша забросил и сейчас он полностью погружен в учебу, ведь МГИМО - это заведение, в котором процветает коррупция и поэтому приходится либо учится, либо расплачиваться «Ягуарами», отмечает Екатерина Гусева. 

С 1996 года актриса состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. В их семье воспитываются двое детей, пишет starhit.ru. Второй ребенок - десятилетняя дочь Анна. Актриса отметила, что ей было трудно отпускать во взрослую жизнь Алексея, к которому она очень привязана. Но в какой-то момент Екатерина поняла, что Алексей уже давно вырос и ей нужно переключиться на Анну. К слову, девочка тоже тяготеет к музыке и сейчас серьезно занимается в хоре. 

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