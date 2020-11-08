Режиссер Александр Войтинский назвал Александра Петрова «животным»

Вчера, 16:54

Александр Зуев

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Режиссер Александр Войтинский назвал Александра Петрова «животным»
Режиссер Александр Войтинский

Российский режиссер Александр Войтинский назвал поведение актера Александра Петрова «животным», хотя другие люди в таких случаях говорят о таланте и харизме. Так отозвался кинематографист об игре актера в сериал «Метод-2». 

Войтинский подчеркнул, что секрет успеха Петрова, которого как самого востребованного актера, тчасто зовут в различные кинопроекты, заключается в его стиле игры. За поведением актера в кадре вся площадка может целый час с замиранием наблюдать, заметил режиссер. Именно так Войтинский объяснил ошеломительный успех Петрова в кино.

По словам режиссера, ему очень часто приходилось искать компромиссы между «стратегией сезона и амбициями Петрова». Режиссер пояснил: зачастую Петров вмешивается в сценарий и правит свою роль, но приходится с этим мириться и идти на компромисс. 

Как подчеркнул Войтинский, Петров - умный и амбициозный человек. Актер старательно работает над своим образом и ролью, заметил он.

В сериале «Метод-2» Петров исполнил роль мужа главной героини, роль которой исполняет Паулина Андреева, жена Федора Бондарчука. Добавим, что создатели второго сезона обещают, что новые серии будут более жесткими.

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