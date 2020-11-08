Агата Муцениеце показала фото из Крыма, где снялась топлес на пляже

Вчера, 12:54

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Агата Муцениеце показала фото из Крыма, где снялась топлес на пляже

31-летняя актриса и модель Агата Муцениеце поделилась со своими подписчиками пикантными фото с отдыха в Крыму, на котором позировала топлес на фоне моря. Экс-супруга шоумена Павла Прилучного продемонстрировала, что находится в потрясающей физической форме, и все еще претендует на звание российского секс-символа.

В разделе Stories своего инстаграм-паблика российско-латвийская звезда выложила фотографию, на которой запечатлен ее отдых с подругой и коллегой Ольгой Сухаревой. На снимке девушки повернуты спиной к фотографу, смотря на заходящее за горизонт солнце, позируя топлес на фоне красивейшего закатного неба. Контрастные яркие краски мягко обволакивают фигуры подруг, делая снимок невероятно соблазнительным. Подписчики Муцениеце тут же предположили, что такой смелый снимок был сделан в отместку экс-супругу Павлу Прилучному, который недавно точно так же отдыхал со своей любовницей Мирославой Карпович на морском курорте.

Агата Муценице на данный момент со своими друзьями путешествует по Крыму, о чем она регулярно делится со своими подписчиками. Девушка красочно описывает, с каким удовольствием она гуляет по живописным горам, совершает ежедневные пробежки и любуется закатами на Черном море. Также Агата поделилась с фоловерами своим смелым поступком — девушка нырнула в осеннее море, хотя температура воды в Черном море не превышает сейчас более 12 градусов. Актриса описала свои эмоции, назвав этот опыт «очищением духа и тела».

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  • где фото? Я зачем сюда приперся?
  • Фото не судьба добавить ?!
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