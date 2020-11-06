Костюшкин прокомментировал шутку Собчак про изнасилование

Некоторое время назад известный певец Стас Костюшкин откровенно рассказал о том, что как в детстве пережил сексуальное насилие. Наверное, Стас не ожидал, что общественность отреагирует на его откровения так бурно. К примеру, телеведущая Ксения Собчак высмеяла певца за его смелое признание.

Недавно в интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Костюшкин сделал еще одно заявление. В частности, Костюшкин упомянул слова Собчак, однако на стал ее осуждать. Как отметил Стас, Собчак свою карьеру выстраивает за счет хайпа. Ксения делает скандальные заявления, кого-то провоцирует дерзкими высказываниями и насмешками, заметил певец.

Поэтому он относится к словам светской львицы спокойно. Но в то же время Костюшкин напомнил, что у самой Собчак растет сын, поэтому ей стоило бы задуматься о его безопасности.

«Не дай Бог! Я не хочу, чтобы с чьим-то ребенком такое произошло!», - сказал Костюшкин.

Стас также сказал, что не ждет, что Ксюша принесет ему извинения.

Надо сказать, что исповедь певца люди воспринялись по-разному. Одни выразили сочувствие, а другие обвинили в грязном пиаре. А Собчак просто посмеялась над откровениями Костюшкина.

Напомнил 49-летний певец рассказал, что когда ему было 8 лет, с ним произошел чудовищный случай - над ним надругались. Эта история оставила неизгладимый след в его сознании. Отметим, что Стас тяжело переживал этот мерзкий эпизод в своей жизни. Бывший солист дуэта «Чай вдвоем» признался в том, что было время, когда он даже размышлял о суициде.



