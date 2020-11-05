Шнуров высмеял Сюткина на слепых прослушиваниях на шоу «Голос»

Наставник девятого сезона популярного шоу «Голос» Сергей Шнуров посмеялся над Валерием Сюткиным, когда тот решил взять в подопечные Михаила Жигарева. Фронтмен группы «Ленинград» считает, что наставник и конкурсант очень подходят друг другу внешне. Известно, что во время выступления Жигарева на слепом прослушивании Сюткин повернулся к исполнителю.

Шнуров признался, что пение Жигарева, который исполнял казачью песню «Ой, то не вечер», его не впечатлило.

«Он меня не впечатлил даже. Ну, и по голосу. А внешне, вот Валере подходит», — пошутил Сергей Шнуров.

Сюткин в ответ поблагодарил Шнурова за доверие. Несмотря на то, что Шнуров остался равнодушным к конкурсанту, Сюткин заявил, что ему понравилось выступление молодого исполнителя. Он также отметил, что старается поддерживать «отечественного производителя впечатлений».

Пользователей соцсетей удивил тот факт, что во время выступления Жигарева повернулся только Сюткин. Многие зрители решили, что жюри не оценили должным образом стилистику начинающего певца, хотя они согласились с тем, что его вокальные данные нельзя назвать выдающимися.