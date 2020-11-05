Харламов назвал Дудя и Моргенштерна лицемерами

Гарик Харламов считает критику Comedy Club со стороны Юрия Дудя и Алишера Моргенштерна лицемерием. Как известно, журналист и музыкант заявили, что телепередача Comedy Club утратила остроту юмора.

В ходе интервью Дудь спросил Моргенштерна, смотрит ли он Comedy Club. На это рэпер ответил, что раньше любил смотреть эту программу, так как было весело, но сейчас юмор не смешной.

К этим словам Дудь добавил, что телешоу является примером того, как люди стали популярными, потому что они шутили над чем-то, но потом резиденты сами превратились в то, над чем смеялись.

Слова Дудя и Моргенштерна задели Харламова, который ревностно относится к тому, чем занимается. 39-летний шоумен разместил в Instagram кадры из выпусков Comedy Club, где и Дудь, и Моргенштерн, смеются над шутками резидентов. Харламов также указал, что это 2018 год. Он также подписал это фразой «Академический пример лицемерия». Комик упомянул, что проект выходит в эфир уже 18 лет, а у передачи все также большое количество поклонников. Наряду с этим Харламов подчеркнул, что пока у передачи есть зритель, она жива.

Ранее Иосиф Пригожин, который тоже смотрел интервью Моргенштерна Дудю, негативно высказался о беседе журналиста и музыканта. Он назвал заявления и Моргенштерна, и Дудя пошлостью и «обменом блевотины».