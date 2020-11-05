Харламов назвал Дудя и Моргенштерна лицемерами

Сегодня, 21:29

Александр Зуев

0

Image 16+
Харламов назвал Дудя и Моргенштерна лицемерами

Гарик Харламов считает критику Comedy Club со стороны  Юрия Дудя и  Алишера Моргенштерна лицемерием. Как известно, журналист и музыкант  заявили, что телепередача Comedy Club  утратила остроту юмора.

В ходе интервью Дудь спросил Моргенштерна, смотрит ли он  Comedy Club. На это рэпер ответил, что раньше любил смотреть эту программу, так как  было весело, но сейчас юмор  не смешной.

К этим словам Дудь добавил, что телешоу является примером того, как люди стали популярными, потому что они шутили над чем-то, но потом резиденты сами превратились в то, над чем смеялись. 

Слова Дудя  и Моргенштерна задели Харламова, который ревностно относится к тому, чем занимается.  39-летний шоумен разместил в Instagram кадры  из выпусков Comedy Club, где и Дудь, и Моргенштерн, смеются над шутками резидентов. Харламов также указал, что это 2018 год. Он также подписал это фразой «Академический пример лицемерия».  Комик упомянул, что проект выходит в эфир уже 18 лет, а у передачи все также большое количество поклонников. Наряду с этим Харламов подчеркнул, что пока у передачи есть зритель, она жива.

Ранее Иосиф Пригожин, который тоже смотрел интервью Моргенштерна Дудю, негативно высказался о беседе журналиста и музыканта. Он назвал  заявления и Моргенштерна, и  Дудя пошлостью и «обменом блевотины».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Харламов назвал Дудя и Моргенштерна лицемерами

Сегодня, 21:29

Шнуров высмеял Сюткина на слепых прослушиваниях на шоу «Голос»

Сегодня, 20:24

Нонна Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

Сегодня, 15:49

Жена и пятеро детей претендуют на наследство сатирика Жванецкого

Сегодня, 15:14

Лолита Милявская рассказала, как похудела на 17 кг

Вчера, 11:25

Анастасия Волочкова заявила, что отказывается носить медицинскую маску

5-11-2020, 20:54

Темнокожая 31-летняя актриса Лашана Линч сыграет нового агента 007

5-11-2020, 18:06

Ирина Дубцова не встречается с мужчинами из-за боязни заразиться коронавирусом

5-11-2020, 17:04

Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя дочери в качестве товарного знака

5-11-2020, 14:29

Любовь Успенская обматерила певицу Валерию

5-11-2020, 13:02

Агата Муцениеце рассказала Урганту о том, что многие артистки мечтают развестись

4-11-2020, 17:37

До нервного срыва довела Лолита музыкального критика Сергея Соседова

4-11-2020, 13:38

Валерий Сюткин рассказал о скандалах в шоу «Голос»

4-11-2020, 12:08

В Сети опубликовано новое фото больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк

4-11-2020, 11:49

Женщины из новосибирской колонии спародировали клип группы Little Big

3-11-2020, 19:19

Асмус рассказала о планах на жизнь после развода с Харламовым

3-11-2020, 18:57

Главную роль в первом художественном фильме в космосе сыграет актриса из России

3-11-2020, 09:29

Бывшая директор Ротару рассказала, как певица отправила ее в тюрьму на шесть лет

2-11-2020, 21:27

Борис Корчевников частично потерял слух из-за менингита

2-11-2020, 17:27

23-летняя бывшая студентка 52-летнего Дмитрия Быкова родила ему сына

2-11-2020, 13:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров