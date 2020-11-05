Жена и пятеро детей претендуют на наследство сатирика Жванецкого

После смерти прославленного писателя и сатирика Михаила Жванецкого, который умер после продолжительной болезни 6 ноября на 86 году жизни, его детям и супруге достанется солидное наследство. Известно, что за свою выдающуюся карьеру Михаил Михайлович скопил приличное состояние, которое его родственникам теперь придется по справедливости разделить между собой. Об этом пишет «Телепрограмма».

Главными претендентами на многомиллионное состояние Жванецкого являются его последняя жена Наталья Жванецкая и их общий сын Дмитрий, который единственный из пяти законных и внебрачных детей писателя носит его фамилию. Однако вдова советского артиста эстрады Виктора Ильченко уже заявила адвокатам, что у Михаила Жванецкого есть еще внебрачный сын Григорий от домработницы Инны, который также может претендовать на часть наследства.

По примерным оценкам, состояние покойного Михаила Жванецкого составляет не менее 100 миллионов рублей. Помимо огромного культурного наследия и сотни непревзойдённых шедевров литературы Михаил Михайлович оставил после себя элитную квартиру в Москве в Старопименовском переулке, дом в Подмосковье, курортный дом в Одессе и различные ценные картины, книги и драгоценности. Адвокат семьи Жванецких Сергей Жорин прокомментировал, что для получения наследства, если иного варианта не будет прописано в завещании, не имеет значения, рождены ли дети были в законном браке или нет.

«Самое главное, чтобы было установлено кровное родство, доказательством чему служит ДНК-тест», - добавил адвокат.

У Михаила Жванецкого осталось пятеро детей, из которых трое — Елизавета Гайдук, Максим Умаров и Дмитрий Жванецкий были рождены в законном браке с тремя супругами сатирика — Надеждой Гайдук, Венерой Умаровой и Натальей Жванецкой, соответственно. Также Михаил официально признал еще двоих внебрачных детей — журналистку Ольгу и сценариста Андрея Рывкина. Тем не менее близкие покойного артиста утверждают, что у Михаила Жванецкого могут быть еще внебрачные дети, о которых он мог даже и не подозревать.

Адвокат Сергей Жорин также добавил, что судьба имущества могла быть прописана в брачном договоре, а если его не было, то половина имущества, нажитого в период брака, передается супруге, а вторая половина имущества будет в равных долях делиться между наследниками первого уровня - это дети.

«Если Михаилом Жванецким было составлено завещание, то, естественно, будет выполнена воля ушедшего из жизни», - пояснил адвокат.

Также он добавил, что если в числе наследников писателя есть пенсионер, инвалид или несовершеннолетний ребенок, то доля наследства ему полагается в любом случае, вне зависимости от деталей завещания.