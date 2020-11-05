Нонна Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

Сегодня, 15:49

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Нонна Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

49-летняя актриса и пародистка Нонна Гришаева рассказал, почему скончался писатель, актер и сатирик Михаил Жванецкий. 

Напоминаем, что знаменитый киносценарист и телеведущий скончался на 86 году жизни 6 ноября 2020 года, что стало шокирующей новостью для общественности. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

Уроженка Одессы Нонна Гришаева озвучила причину смерти своего земляка, друга и прославленного артиста Михаила Жванецкого. По ее словам, здоровье писателя подкосила длительная болезнь, вследствие которой Михаил Михайлович практически не мог передвигаться. 

«Это была онкология, с которой Михаил боролся уже много лет. С начала этого года ему стало значительно хуже, он впервые за всю жизнь не поехал в свою родную Одессу на летний отдых. Днем 6 ноября я узнала, что Михаилу Михайловичу стало очень плохо, так что все его друзья с тревогой готовились к самому худшему», - сказала Нонна Гришаева. 

Она добавила, что с артистом до последней минуты находились самые близкие — жена Наталья, которая младше супруга на 30 лет, и 26-летний сын Дмитрий. Официальная причина смерти Жванецкого пока названа не была, дата и место похорон также объявят позднее. Известно, что прощание с народным любимцем будет закрытым, куда сможет попасть только самое близкое окружение артиста. Свои соболезнования уже высказал президент России Владимир Путин.

Михаил Жванецкий является непревзойденным одесским писателем-сатириком, киносценаристом, актером и телеведущим. В 1999 году Жванецкий стал Народным артистом Украины, в 2012 — Народным артистом РФ. В 2002 году получил звание Лауреата премии президента России. Как отмечают друзья сатирика, он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах, за что его так искренне любят люди по всему миру.

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