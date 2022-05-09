Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая, что, судя по обстановке на местности, атака на колонну была совершена не позднее 3-4 недель ранее.
В Сети появилось видео уничтоженной колонны из не менее чем 30 единиц военной техники. В ее состав входили танки, бронетранспортеры, бронеавтомобили, армейские грузовики и пр. И вся эта военная техника уничтожена, о чем свидетельствуют кадры, снятые с нескольких БПЛА.
На видео попал момент нанесения артиллерийского удара по колонне, который ее разделил на несколько групп. Далее колонну начали методично уничтожать точными ударами. Эксперты говорят о том, что эта операция проводилась исключительно при корректировке огня с воздуха. Единицам из не менее чем трех десятков техники удалось уйти из-под огня.
Также специалисты склоняются к тому, что удары по колонне могли наноситься беспилотниками. На одном из моментов видео записан момент, как БМП выходит за зону обстрела, но по ней тут же наносится мощный удар с воздуха.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны активно наращивают поставки вооружения Киеву, заявляя, что намерены добиться ослабления России. В числе поставляемого вооружение также различные беспилотники, в том числе и ударного типа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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