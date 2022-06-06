Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора

Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Он обратил внимание на возможную связь Полякова с криминальными элементами и выразил уверенность, что во времена СССР такого рода руководителя сразу бы отстранили от должности.

«Мы полностью доверяем расследованию журналистов. В данной ситуации такие вице-губернаторы и чиновники возвращают наше общество и нашу систему в лихие 90-е. Если в Петербурге такой вице-губернатор приходит к власти, имея связи с людьми с криминальным прошлым, мы, конечно, ничего не сможем сделать с точки зрения правовой системы», — отметил Самонкин.

По мнению политолога, решение о назначении Полякова на должность вице-губернатора Северной столицы рискует превратиться в очередной скандал, который может нанести мощный удар по репутации петербургского градоначальника Александра Беглова. Напомним, что показатели его рейтинга и без этого оставляют желать лучшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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