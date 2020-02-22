«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

Сегодня, 08:14

Александр Зуев

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«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

Издание The Conversation опубликовало материал, подготовленный канадскими учеными-психологами, в котором предлагается решить проблему отсутствия секса в космосе с помощью роботов. Ученые назвали их «эроботы» (erobots). 

Полеты в космос – величайшее достижение человечества. Сейчас люди могут находиться на орбите месяцами и годами. Не за горами – реализация программ по колонизации других планет, а это – еще более долгие сроки нахождения человека в изоляции, в замкнутом пространстве. Всё это время он лишен интимных утех, что отрицательно сказывается на мочеполовой системе. И даже если секс будет разрешен официально, то в условиях невесомости или микрогравитации заниматься им будет непросто, говорится в материале. 

По мнению психологов, помочь астронавтам получить наиболее полные ощущения и почувствовать себя на Земле помогут эроботы – система, сочетающая в себе обычных секс-роботов, различные гаджеты виртуальной реальности и искусственные интеллект, позволяющий «понимать» потребности конкретного человека. Таким образом, астронавту станут доступными «эротические переживания, например, с женой, оставшейся на Земле. 

Кроме того, боты предлагается оснастить диагностической аппаратурой, способной контролировать физиологическое и психологическое здоровье пользователя, что станет хорошим дополнением к регулярным медицинским осмотрам.  

Канада психологи космос секс

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