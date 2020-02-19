В Полтавской области автобусы с эвакуированными из Китая закидали камнями

Сегодня, 07:38

Александр Зуев

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В Полтавской области автобусы с эвакуированными из Китая закидали камнями

В Полтавской области (Украина) автобусы с эвакуированными из китайского Уханя встретили протестующие и горящие покрышки. В окна автобусов полетели камни. Позже, доставленные в Новый Санжар для прохождения карантина люди, выложили в Сеть фотографию разбитого окна с надписью: «Спасибо за гостеприимство!». 

Всего было 7 автобусов. Протестующие не хотели их пропускать на территорию медцентра, заехать удалось только с помощью полиции. Но и после этого манифестанты не разошлись, продолжая спорить с полицией, пишет УНИАН

Накануне особенно активно против размещения эвакуированных протестовали жители Львовской, Харьковской и Полтавской областей. Как обычно, в случае протестов, жгли шины и нападали на полицию.

Украина эвакуированные автобусы протесты

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