В Полтавской области автобусы с эвакуированными из Китая закидали камнями

В Полтавской области (Украина) автобусы с эвакуированными из китайского Уханя встретили протестующие и горящие покрышки. В окна автобусов полетели камни. Позже, доставленные в Новый Санжар для прохождения карантина люди, выложили в Сеть фотографию разбитого окна с надписью: «Спасибо за гостеприимство!».

Всего было 7 автобусов. Протестующие не хотели их пропускать на территорию медцентра, заехать удалось только с помощью полиции. Но и после этого манифестанты не разошлись, продолжая спорить с полицией, пишет УНИАН .

Накануне особенно активно против размещения эвакуированных протестовали жители Львовской, Харьковской и Полтавской областей. Как обычно, в случае протестов, жгли шины и нападали на полицию.