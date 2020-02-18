В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Четверг вечером сошел с рельсов поезд, следовавший из Сиднея в Мельбурн. За железнодорожным полотном оказались 5 первых вагонов. По меньшей мере 2 человека погибли. Пострадавших – десятки. В нескольких вагонах люди оказались заблокированы, их вызволяют спасатели. Всего в поезде находились около 160 пассажиров.

Точное число пострадавших медики назвать затруднились, поскольку осмотр обратившихся за помощью продолжается. При этом известно, что один из них находится в крайне тяжелом состоянии, вертолетом он отправлен в Мельбурн, передает канал 7News .

Сошедшие с рельсов вагоны опрокинулись. Помимо спасателей, полиции и медиков на месте крушения работают эксперты, выясняющие причины произошедшего.