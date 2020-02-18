В Германии неизвестные открыли огонь по людям, 8 человек убиты

Сегодня, 07:51

Александр Зуев

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В Германии неизвестные открыли огонь по людям, 8 человек убиты

Неизвестный либо несколько неизвестных с небольшой разницей во времени огонь по посетителям двух кальянных, расположенных в городе Ханау (ФРГ, земля Гессен). В одном кальян-баре застрелены 3 человека, в другом – 5. Преступник (преступники) после совершения преступления скрылся. 

События развернулись накануне вечером, около 22-х часов. По словам очевидцев, в каждом баре прозвучало 8-10 выстрелов. 

Согласной последней информации, опубликованной изданием Hessenschau, утром в четверг полиции удалось вычислить злоумышленника и блокировать его квартиру. Когда спецназовцы ворвались внутрь, то обнаружили два трупа. 

Правоохранители продолжают розыскную операцию. Выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе теракт. Расследование продолжается.

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