В Германии неизвестные открыли огонь по людям, 8 человек убиты

Неизвестный либо несколько неизвестных с небольшой разницей во времени огонь по посетителям двух кальянных, расположенных в городе Ханау (ФРГ, земля Гессен). В одном кальян-баре застрелены 3 человека, в другом – 5. Преступник (преступники) после совершения преступления скрылся.

События развернулись накануне вечером, около 22-х часов. По словам очевидцев, в каждом баре прозвучало 8-10 выстрелов.

Согласной последней информации, опубликованной изданием Hessenschau , утром в четверг полиции удалось вычислить злоумышленника и блокировать его квартиру. Когда спецназовцы ворвались внутрь, то обнаружили два трупа.

Правоохранители продолжают розыскную операцию. Выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе теракт. Расследование продолжается.