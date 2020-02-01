США разочарованы позицией ведущих стран ЕС по «Северному потоку-2»

Отвечая на вопросы журналистов в ходе Мюнхенской конференции, глава Минэнерго США Бруйетт выразил уверенность, что на достройку СП-2 России понадобится несколько лет, поскольку на сегодняшний день у нее нет необходимых технологий. Ну, а если Москва всё же продолжит строительство, то Вашингтон предпримет очередной шаг, результатом которого станет новая задержка.

Бруйетт также заявил о разочаровании, которое испытывают в администрации США по поводу позиции, занятой крупнейшими странами ЕС, поддерживающими строительство и добровольно обрекающими себя на энергетическую зависимость от России.

«Американцев огорчает, что Германия в частности и другие (страны) в Европе будут в такой степени полагаться на русских», – цитирует министра агентство « Блумберг ».

Ранее в Москве заявляли, что ввод в строй газопровода задержится максимум до весны следующего года. К его прокладке может подключиться специальное судно «Академик Черский».