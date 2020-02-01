Танкеры с российским СПГ стали приходить в Литву постоянно

Сегодня, 09:55

Александр Зуев

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Танкеры с российским СПГ стали приходить в Литву постоянно

В Клайпеду прибыл очередной танкер с российским сжиженным газом. С начала года – это уже пятая поставка. Согласно информации ресурса, отслеживающего перемещение судов, танкер пришел из Ленинградской области, где расположено предприятие компании «Новатэк». 

СПГ доставило судно Coral Favia (флаг Нидерландов). В январе таких танкеров было четыре. Кому конкретно предназначен газ, неизвестно. По данным «Sputnik Литва» слугами литовского терминала пользуются несколько компаний, среди них энергооператор Ignitis. 

Агентство напоминает, что Литва построила собственный терминал СПГ под лозунгом избавления от монополии на европейском рынке «Газпрома», однако уйти от газа из РФ не получилось – более низкая цена заставляет литовские компании вновь и вновь обращаться к российским поставщикам топлива.

Литва СПГ Россия

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