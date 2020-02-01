На Украине «Слуги народа» забили тревогу из-за умирающей промышленности

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

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На Украине «Слуги народа» забили тревогу из-за умирающей промышленности

Александр Дубинский, представляющий в Раде правящую партию «Слуга народа», заявил в ток-шоу «Голос народа» (канал 112 Украина) о резком спаде промышленного производства. По его словам, такое в промышленности происходит впервые за последние 4 года. 

Среди мер по исправлению ситуации он назвал срочное воссоздание министерства промышленности, организацию новых рабочих мест и реорганизацию производства с тем, чтоб выпускаемые товары покупались. Нынешнее же правительство, по его мнению, вместо конкретных дел занимается «сменой кроватей» (имеется в виду готовящаяся ротация министров). 

«Я вообще не понимаю, как так: в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности», – недоумевает депутат. 

Недавно украинский премьер Гончарук причиной снижения госдоходов назвал «просадку» промышленного производства.

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