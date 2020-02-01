На Украине «Слуги народа» забили тревогу из-за умирающей промышленности

Александр Дубинский, представляющий в Раде правящую партию «Слуга народа», заявил в ток-шоу «Голос народа» (канал 112 Украина ) о резком спаде промышленного производства. По его словам, такое в промышленности происходит впервые за последние 4 года.

Среди мер по исправлению ситуации он назвал срочное воссоздание министерства промышленности, организацию новых рабочих мест и реорганизацию производства с тем, чтоб выпускаемые товары покупались. Нынешнее же правительство, по его мнению, вместо конкретных дел занимается «сменой кроватей» (имеется в виду готовящаяся ротация министров).

«Я вообще не понимаю, как так: в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности», – недоумевает депутат.

Недавно украинский премьер Гончарук причиной снижения госдоходов назвал «просадку» промышленного производства.