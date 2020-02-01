Польским госкомпаниям запретили покупать уголь у России

Сегодня, 15:51

Александр Зуев

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Польским госкомпаниям запретили покупать уголь у России

Представители польского правительства провели беседы с руководством государственных компаний, после чего те заявили об отказе от импортного угля. И дело здесь не столько в желании лишний раз уколоть Россию, сколько в начавшихся акциях протеста отечественных углекопов. 

Недавно шахтеры перекрыли участок железной дороги близ электростанции «Лазиска», потребляющей российский уголь. Рабочие выступают против снижения угледобычи в Польше и требуют повышения зарплаты. В принципе они против любого угольного импорта, но учитывая, что 70% поставок осуществляется из РФ, то в первую очередь, конечно же, речь заходит именно о российском угле. Горняки предупредили, что если их требование не будет услышано, то в стране начнутся массовые забастовки. 

«Могу заявить, потому что я провел переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа. Надо сказать, что это не только уголь из России. Он завозился из Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, из США», – цитирует РИА Новости министра госактивов Польши Яцека Сасина. 

При этом он не объяснил, как намерены повести себя в этой ситуации частные компании.

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