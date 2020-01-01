Украинского футболиста уволили из клуба за посещение России

Сегодня, 12:07

Александр Зуев

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Украинского футболиста уволили из клуба за посещение России

ФК «Агробизнес», играющий в Первой украинской лиге, сообщил о расторжении контракта с нападающим Игорем Сикорским за поездку в Петербург. Футболист не отрицает свою поездку в Россию, по его словам, что был в гостях у родственников. Вместе с тем, такой реакции он не ожидал, решение клуба вызвало у него шок. 

«Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины по футболу) во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, хоть Усик провел свой бой в России, но он по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ», – сказал Сикорский изданию sportarena.com

При этом он отметил, что понимает и уважает решение клуба, каким бы жестким оно ни было. Как пояснили в самом «Агробизнесе», в контракте имеется пункт, в котором говорится, что футболист должен заботиться о повышении имиджа клуба, а не делать из него объект критики. Сикорский же как раз выбрал второй вариант, что противоречит внутренним правилам. 

Издание добавляет, что Сикорский в минувшем сезоне за 19 игр забил 8 мячей. Сама команда с 2019 года находится на 4-й строке турнирной таблицы.

Украина Игорь Сикорский футболист

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