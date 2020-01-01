Житель Беларуси несколько дней пропьянствовал за одним столом с трупом

Накануне жительница села Черессы (Беларусь) обратилась в милицию с просьбой разыскать ее мужа 1969 г. р., который уже несколько дней не появлялся дома. Оперативники выяснили, что последний раз пропавшего видели около дома односельчанина, который недавно вернулся из России с заработков.

Придя по указанному адресу для проверки информации, сотрудники УР обнаружили пропавшего, а точнее, его труп, находившийся в кресле, придвинутом к столу, за которым почти неделю шло веселое застолье. Эксперты определили, что причиной смерти потерпевшего стал сильный удар по голове. Хозяин дома признался, что во время пьянки поссорился с гостем и ударил его поленом.

«Однако из-за надетого на голову убитого капюшона, односельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать. Позже, как признался мужчина в разговоре с оперативниками, у него появились подозрения, что с его знакомым не все в порядке, но проверять свои предположения он не стал», – говорится в релизе УВД Витебского облисполкома

Подозреваемый задержан, начато расследование.