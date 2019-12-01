Эрдоган использует вбросы российской либеральной прессы о ЧВК «Вагнера»

Военный аналитик Александр Перенджиев заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о ЧВК «Вагнера» в Ливии с подачи своих советников, которые посчитали вбросы, публикуемые российскими либеральными СМИ, хорошим аргументом для турецкого военного вмешательства в североафриканскую страну.
Напомним, ранее президент Турции дал интервью информационному агентству Anandolu, в котором сообщил, что в ливийской республике якобы действует российская ЧВК. Он также сказал, что умалчивать об этом будет неправильно.
По словам Эрдогана, продвижение Халифы Хафтара к Триполи вызывает у него обеспокоенность, и фельдмаршал «не имеет легитимности на территории Ливии». Кроме того, если руководство Правительства национального согласия обратится к Анкаре за помощью, то Турция отправит все необходимое ПНС, в том числе и войска.
Перенджиев подчеркнул, что
Кроме того, эксперт предположил, что в данной ситуации
Аналитик напомнил, что Анкаре так и не удалось реализовать свои планы в Сирии, и, по всей видимости, теперь выбор Анкары пал на Ливию. По словам Перенджиева, так как Дамаск предпочел помощь Москвы, «Анкара мстит России, вбрасывая сообщения о ЧВК «Вагнера».
Отметим, в СМИ не раз всплывали сообщения о сотрудничестве Турции с террористами ПНС в Ливии. В частности, Анкара поставляет бандформированию необходимую военную технику, боеприпасы и радикалов из Сирии. Об этом также сообщала Ливийская национальная армия и представители Временного правительства Ливии, заседающего в Тобруке.
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