Эрдоган использует вбросы российской либеральной прессы о ЧВК «Вагнера»

Военный аналитик Александр Перенджиев заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о ЧВК «Вагнера» в Ливии с подачи своих советников, которые посчитали вбросы, публикуемые российскими либеральными СМИ, хорошим аргументом для турецкого военного вмешательства в североафриканскую страну.

Напомним, ранее президент Турции дал интервью информационному агентству Anandolu, в котором сообщил, что в ливийской республике якобы действует российская ЧВК. Он также сказал, что умалчивать об этом будет неправильно.

По словам Эрдогана, продвижение Халифы Хафтара к Триполи вызывает у него обеспокоенность, и фельдмаршал «не имеет легитимности на территории Ливии». Кроме того, если руководство Правительства национального согласия обратится к Анкаре за помощью, то Турция отправит все необходимое ПНС, в том числе и войска.

Перенджиев подчеркнул, что

«Эрдогану сейчас нужно какое-то обоснование для настоящего вторжения в Ливию. В данном случае мне что-то подсказывает, что он (президент Турции — Прим. ред.) не сам додумался до этого шага, а ему подсказал кто-то из советников. И, скорее всего, это были советники, изучающие российскую либеральную прессу и знающие о вбросах о ЧВК».

Кроме того, эксперт предположил, что в данной ситуации

«скорее всего, решаются две задачи: обосновывается вторжение и высвечивается намек на то, что Россия — не белая и не пушистая, так как помогает воюющему с ПНС Хафтару. Пусть она оказывает хотя бы моральную поддержку, но в любом случае оказывает».

Аналитик напомнил, что Анкаре так и не удалось реализовать свои планы в Сирии, и, по всей видимости, теперь выбор Анкары пал на Ливию. По словам Перенджиева, так как Дамаск предпочел помощь Москвы, «Анкара мстит России, вбрасывая сообщения о ЧВК «Вагнера».

Отметим, в СМИ не раз всплывали сообщения о сотрудничестве Турции с террористами ПНС в Ливии. В частности, Анкара поставляет бандформированию необходимую военную технику, боеприпасы и радикалов из Сирии. Об этом также сообщала Ливийская национальная армия и представители Временного правительства Ливии, заседающего в Тобруке.