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Редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что США не готовы к военному противостоянию с Китаем. По словам Леонкова, китайская армия вскрыла бы все уязвимости вооруженных сил США, если бы военный конфликт между Пекином и Вашингтоном начался прямо сейчас.
Индо-тихоокеанское командование США запрашивало средства для перестройки обороны. Но пока перестройка не закончена и поэтому американцы явно не готовы воевать, отметил Леонков. То есть, Вашингтону не хватает финансирования, сделал вывод эксперт.
Многие американские эксперты придерживаются подобного мнения. Леонков полагает, что превосходство Китая наблюдается уже в текущем тайваньском кризисе. Противовоздушная оборона Тайваня не может помешать выпущенным китайцами ракетам, отметил эксперт.
Если Пекин решит продемонстрировать уязвимые места Тайваня, то это приведет к военной спецоперации, в результате чего Тайвань потерпит поражение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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