Леонков усомнился в готовности США к открытому конфликту с Китаем

Сегодня, 08:39

0

Image 16+
Леонков усомнился в готовности США к открытому конфликту с Китаем
Редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что США не готовы к военному противостоянию с Китаем. По словам Леонкова, китайская армия вскрыла бы все уязвимости вооруженных сил США, если бы военный конфликт между Пекином и Вашингтоном начался прямо сейчас. 

Индо-тихоокеанское командование США запрашивало средства для перестройки обороны. Но пока перестройка не закончена и поэтому американцы явно не готовы воевать, отметил Леонков. То есть, Вашингтону не хватает финансирования, сделал вывод эксперт.

Многие американские эксперты придерживаются подобного мнения. Леонков полагает, что превосходство Китая наблюдается уже в текущем тайваньском кризисе. Противовоздушная оборона Тайваня не может помешать выпущенным китайцами ракетам, отметил эксперт. 

Если Пекин решит продемонстрировать уязвимые места Тайваня, то это приведет к военной спецоперации, в результате чего Тайвань потерпит поражение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

Российские военные остановили атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе, но риск столкновений возрос

4-08-2022, 22:54

Эксперт Коротченко оценил идею об отправке 100 тысяч добровольцев из КНДР на Донбасс

4-08-2022, 14:44

YLE: жители Финляндии выступили против туристов из России

4-08-2022, 12:39

Шпионские страсти: США и Великобритания в истерике – ФБР берут под «колпак» иноземцы

4-08-2022, 10:49

Граждане РФ массово поехали в Европу через Норвегию

3-08-2022, 15:29

Тайваньский военный самолет открыл по китайскому Су-35 предупредительный огонь

3-08-2022, 00:29

Global Times: армия КНР начнет боевые действия, если Запад атакует первым

2-08-2022, 09:34

РВ: Как вчера чуть не вспыхнула настоящая война на Балканах

1-08-2022, 14:04

Китай поднял в небо 12 истребителей Су-30, грозя США и Тайваню ударами полусотней ракет

1-08-2022, 09:34

Мария Захарова: Косово намерено провоцирует «силовой сценарий» развития конфликта с Сербией

1-08-2022, 09:14

Китай в ночь на 31 июля обстрелял Тайваньский пролив тяжёлыми управляемыми ракетами

31-07-2022, 11:14

Newsweek: Россия готовит странам НАТО неприятный сюрприз

31-07-2022, 08:14

РВ: Россия впервые объединила военных Сирии и курдов против Турции

31-07-2022, 00:54

NRK: ВМФ РФ пытается сорвать учения НАТО у берегов Норвегии

30-07-2022, 17:14

Американские РСЗО HIMARS будут уничтожены иранцами

30-07-2022, 15:39

Генерал в Пентагоне не знает, что делать с новейшими субмаринами ВМС Китая

29-07-2022, 09:54

Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

28-07-2022, 16:14

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

27-07-2022, 15:59

Издание Resalat: судя по заявлению Байдена об онкологии, его отставка не за горами

26-07-2022, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

6-08-2022, 16:22

0

Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром...

Подробнее
Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

7-08-2022, 12:39

0

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была...

Подробнее
Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

6-08-2022, 16:34

0

Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны...

Подробнее
В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

0

Во время сегодняшней грозы в Невском районе Санкт-Петербурга ветром снесло остановочный павильон. Конструкция...

Подробнее
Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

0

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост...

Подробнее
Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

7-08-2022, 11:44

0

Российские истребители Су-35 вооружат новейшими авиационными ракетами, что позволит поражать цели на расстоянии до 300...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Вчера, 14:06

0

В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы...

Подробнее
Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

6-08-2022, 16:29

0

Ситуация на рынке труда в России может ухудшиться уже осенью текущего года, предупреждают эксперты Центра...

Подробнее
Линченко умолчал о выданном застройщикам разрешении менять ПЗЗ без общественных обсуждений

Линченко умолчал о выданном застройщикам разрешении менять ПЗЗ без общественных обсуждений

Вчера, 20:21

0

Курирующий работу Комитета по градостроительству и архитектуре Смольного вице-губернатор Петербурга Николай Линченко...

Подробнее
Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

7-08-2022, 10:29

0

Google прислал «Ростеху» уведомление о блокировке его YouTube-канала по причине введенных Западом санкций. В этой связи...

Подробнее