Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов

Сегодня, 14:41

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Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов
Фото из открытых источников

Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали квитанции с «долгами».

Горожане отправили обращение в Государственную жилищную инспекцию и депутату Николаю Бондаренко. Последний считает, что создание Ассоциации поможет петербуржцам в поиске добросовестных подрядчиков, строительных материалов, в контроле за ремонтными работами и обмене опытом.

Однако больше всего жителей Северной столицы беспокоят обновленные платежки за капремонт, в которых появилось множество «должников». Руководство Фонда капитального ремонта игнорирует факт непрозрачности системы расчетов, потому что так им удобно принимать переведенные средства.

Отметим, что «должниками» оказались и добросовестные плательщики, потому что не отправили в ФКР подтверждение об оплате.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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