Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов
Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали квитанции с «долгами».
Горожане отправили обращение в Государственную жилищную инспекцию и депутату Николаю Бондаренко. Последний считает, что создание Ассоциации поможет петербуржцам в поиске добросовестных подрядчиков, строительных материалов, в контроле за ремонтными работами и обмене опытом.
Однако больше всего жителей Северной столицы беспокоят обновленные платежки за капремонт, в которых появилось множество «должников». Руководство Фонда капитального ремонта игнорирует факт непрозрачности системы расчетов, потому что так им удобно принимать переведенные средства.
Отметим, что «должниками» оказались и добросовестные плательщики, потому что не отправили в ФКР подтверждение об оплате.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
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