После обнародования документа о причастности Беглова к коррупции СК «пришёл» к трём фигурантам

Сегодня, 19:49

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После обнародования документа о причастности Беглова к коррупции СК «пришёл» к трём фигурантам
Фото из открытых источников

Петербург может стать самым коррумпированным городом России, хотя в августе 2022 года он был лишь 10-м по количеству дел по «коррупционным» статьям. Только за последние 10 дней в Северной столице были проведены обыски и задержаны как минимум трое подозреваемых в коррупции. При этом по состоянию на июль уголовных дел уже было 97. 

Вероятно, этот всплеск можно объяснить тем документом, который на прошлой неделе опубликовали в прессе и растиражировали в Сети. В нем на 100 страницах были описаны схемы освоения бюджетных денег и перечислено  многочисленное имущество семьи и ближнего окружения губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает издание "Правда.Ру". По оценке этой справки имущество градоначальника и его ближайших родственников стоит 1,5 млрд руб. 

11 ноября стало известно о задержании и последующем аресте Ивана Орынчука и его сестры – Оксаны. Официально дело связано с хищениями на реставрации московского Кремля. Однако в процессе следствия могут всплыть и заказы по восстановлению Мариуполя, которым Орынчук занимался по поручению Беглова. 

После этого следователи пришли с обысками на другое предприятие, непосредственно принадлежащее  Смольному - речь об обысках на объектах городского пищекомбината «Столовая №14». 

15 ноября стало известно об еще одном громком деле в Петербурге – по подозрению в получении взятки был задержан инженер АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). Причем само банкротство предшественника МССС  компании «Метрострой» называют «рейдерским захватом». 

Все три эпизода с запахом коррупции и прослеживаемой связью со Смольным произошли после публикации документа в Сети.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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