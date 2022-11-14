Петербург встал в огромную пробку из-за неубранного службами города снега

Вчера, 20:08

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Петербург встал в огромную пробку из-за неубранного службами города снега
Фото: ФАН

В Петербурге утром 15 ноября на дорогах образовались семибалльные пробки из-за ночного снегопада. Коммунальщики ожидаемо не смогли вовремя на него среагировать, что и привело к многочисленным ДТП и заторам на городских дорогах.

Ночью во вторник в Санкт-Петербурге был густой и шел мокрый снег. При этом коммунальщики города, невзирая на обещания администрации губернатора Александра Беглова, не справились с зимними осадками – утром в 8:00 пробки достигли критических семи баллов. 

При этом фиксировались многочисленные аварии из-за скользкой дороги – снег вовремя не убрали и дорожное полотно противогололедными смесями не обработали.

Практически вся Северная столица встала в гигантской пробке, особенно сложной была ситуация в центре города – Невский проспект, Большая Конюшенная, Большая Морская и другие улицы стояли «намертво». Понятно, что вместе со всеми томились в заторах и пассажиры общественного транспорта. Случилась и одна авария с участием «лазурного» автобуса. 

До этого глава городского Комблага Василий Пониделко  рапортовал о полной готовности дорожных служб к зиме. Однако в СМИ отметили, что этой ночью на уборке городских улиц работало всего 120 единиц спецтехники, чего явно недостаточно при таких интенсивных осадках.

Очередной снегопад вновь подтвердил неспособность команды губернатора Беглова к оперативному реагированию на штатные погодные вызовы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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