Петербуржцы ощутят на себе нехватку снегоуборочной техники уже в середине ноября 

Власти Санкт-Петербурга отчитались о закупке техники для уборки улиц в зимний период, однако 398 машин не хватит для очистки от снега города с 18-ю административными районами.

Уже во вторник 15 ноября температура воздуха в Петербурге может опустится до -1 градуса. При этом, по информации «Гисметео», в городе пройдут дожди. Так, в ближайшие дни дороги Северной столицы могут покрыться льдом, который создаст трудности для передвижения и риск аварий. Обычно в многомиллионных городах на улицы выходят дорожные службы и разбрасывают реагенты или песок. Однако количество закупленной Смольным техники вынуждает сомневаться, что в Петербурге осадки не вызовут новых коллапсов.

Ранее Комитет по благоустройству сообщил, что зимой в городе на Неве будут улицы будут очищать больше 1600 единиц техники, 398 из которой – единицы малой механизации, хотя еще полгода назад правоохранительные органы предписали вывести не менее 3,5 тысяч единиц техники на уборку дорог и тротуаров.

«Дорожными специализированными предприятиями и организациями для работы

в зимнем периоде 2022–2023 будет подготовлено 1 612 ед. техники, подготовлено 398 единиц средств малой механизации. В основном используют подметальные и снегоуборочные СММ, а также тележки-дозаторы для распределения ПГМ усовершенствованной конструкции», —говорится в сообщении комитета Смольного.

Стоит отметить, что проблемы возникают и с поиском специалистов для ручной уборки пешеходных дорог. При этом петербургские чиновники заявляют о «резерве» из работников паркового хозяйства, которые не востребованы зимой, однако в прошлом году подобная формулировка не отгородила петербуржцев от наледи, на которую жаловались даже известные личности города.

Таким образом, даже если Смольный сможет мобилизовать все ресурсы, они вряд ли помогут избавить город от проблем с зимними осадками, что непременно приведет к очередному снежному коллапсу.

Напомним, ранее «Аргументы недели» сообщили о планах властей Петербурга запустить во дворы домов снегоуборочные компании, которые традиционно плохо убирали снег на дорогах. Журналисты также не исключили возможности, что инициатива приведет к расширению зоны действия «Снежного картеля».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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