Петербуржцы раскритиковали попытки Беглова закрыть «ЧВК Вагнер Центр» по требованию украинских нацистов

Сегодня, 14:59

0

Image 16+
Петербуржцы раскритиковали попытки Беглова закрыть «ЧВК Вагнер Центр» по требованию украинских нацистов
Фото: ФАН

Губернатор Северной столицы Александр Беглов всячески пытается препятствовать деятельности «ЧВК Вагнер Центра». При этом градоначальник дает возможность «спокойно» работать антироссийским организациям, которые могут быть связаны со спонсированием украинских нацистов из батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Сложившаяся ситуация возмутила петербуржцев.

Напомним, что недавно в Петербурге был открыт «ЧВК Вагнер Центр». Однако с первых дней работы фирма стала испытывать давление со стороны местных властей. 

Кроме того, ряд СМИ сообщали, что Беглову приходило письмо от представителей украинской организации «Союз участников, ветеранов, инвалидов АТО», которые требовали остановить деятельность патриотического центра. Однако Смольный данную информацию не прокомментировал.

Жители Северной столицы напомнили, что Беглов провалил процесс частичной мобилизации, а также не смог должным образом организовать финансовую поддержку добровольцам и призванным на СВО петербуржцам. Некоторые из комментаторов связали работу градоначальника со сбежавшими оппозиционерами, в том числе с Михаилом Ходорковским* (по решению Минюста РФ внесен в список физлиц-иноагентов).

 

Городская пресса неоднократно указывала на возможную связь Беглова с украинскими нацистами. По информации СМИ, с его разрешения в Сестрорецке работает завод, перерабатывающий алмазы. Он может быть связан со спонсированием деятельности бойцов украинского батальона «Азов»*.

*Батальон «Азов» террористическая организация, запрещена в РФ

*Михаил Ходорковский* по решению Минюста РФ внесен в список физлиц-иноагентов

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербуржцы раскритиковали попытки Беглова закрыть «ЧВК Вагнер Центр» по требованию украинских нацистов

Сегодня, 14:59

Больше и дороже: Смольный планирует и дальше увеличивать зоны платных парковок и их тарифы

Вчера, 13:05

Бегловская реформа ЖКХ откроет «снежному картелю» дорогу во дворы

9-11-2022, 19:57

Дочь Беглова могла получить квартиры в ЖК «Морская звезда» благородя «борьбе» отца с долгостроями

9-11-2022, 12:19

«Может, там и останется наш горе-губернатор?!»: петербуржцы предложили Беглову не возвращаться из Узбекистана

8-11-2022, 17:55

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют потепление

7-11-2022, 15:19

Петербуржцы опасаются очередного снежного коллапса

6-11-2022, 08:32

В Санкт-Петербурге начался международный цирковой фестиваль

4-11-2022, 15:44

Беглов решил не поздравлять петербуржцев лично с Днем народного единства

4-11-2022, 12:19

Петербургские каникулы для детей из Мариуполя продолжаются

3-11-2022, 10:23

Hyundai получила разрешение строить завод в Шушарах

3-11-2022, 08:34

За октябрь 2022 года в Петербурге введено более 350 тыс кв.м жилья

2-11-2022, 13:43

Скандалы после начала частичной мобилизации понизили рейтинг Беглова на бирже губернаторов 

1-11-2022, 17:44

Популизм чиновников Смольного не решает проблему малого и среднего бизнеса Петербурга

30-10-2022, 21:22

Петербуржец, чей призыв признали незаконным, может все же отправиться на СВО

28-10-2022, 15:39

Администрация Санкт-Петербурга планирует отчитаться к концу недели о проведении частичной мобилизации

28-10-2022, 15:14

В Санкт-Петербурге администрация разработала новые правила проведения бракосочетания в ЗАГСах

25-10-2022, 13:44

«Чернышевскую» закрыли, но ремонт не начался. У Смольного нет разрешительной документации

25-10-2022, 12:56

Беглов решил не включать мобилизационную повестку в свой «дайджест дел за неделю» — СМИ

24-10-2022, 13:11

Активисты Петербурга призвали горожан запасаться лопатами из-за возможного повторения «снежного коллапса»

23-10-2022, 16:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

0

В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр...

Подробнее
Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

9-11-2022, 17:09

0

Военный эксперт Евгений Норин рассказал о том, как изменилась российская армия. По его словам, после того как...

Подробнее
Российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

Российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

9-11-2022, 13:09

0

Информационный ресурс Baza сообщил, что российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона...

Подробнее
Правительство США прекратило диалог по вопросам стратегических вооружений

Правительство США прекратило диалог по вопросам стратегических вооружений

9-11-2022, 12:39

0

Российский посол в США Антонов заявил, что американские политические власти прекратили диалог по вопросу достижения...

Подробнее
Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

9-11-2022, 17:09

0

Руководитель федерального антимонопольного ведомства Шаскольский сообщил, что стоимость одежды и обуви в российских...

Подробнее
РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

9-11-2022, 10:14

0

Военкор Андрей Коц прокомментировал прибытие в Средиземное море американской стратегической подводной лодки USS Rhode...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военные соединения Японии и США начали учения

Военные соединения Японии и США начали учения

Вчера, 08:59

0

Японские военные соединения совместно с американскими войсками начали проводить масштабные учения по оборонительным...

Подробнее
В Париже массовая забастовка работников общественного транспорта

В Париже массовая забастовка работников общественного транспорта

Вчера, 11:54

0

В Париже работники транспортной компании RATP, организующей движение поездов метро, в четверг проводят массовую...

Подробнее
Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

Вчера, 18:19

0

Военный эксперт Рустем Клупов рассказал о том, в чем может быть суть плана вывода войск РФ из Херсона Он отметил, что...

Подробнее
Бегловская реформа ЖКХ откроет «снежному картелю» дорогу во дворы

Бегловская реформа ЖКХ откроет «снежному картелю» дорогу во дворы

9-11-2022, 19:57

0

Реформа ЖКХ, которую губернатор Александр Беглов анонсировал на 2023 год, официально призвана улучшить качество уборки...

Подробнее