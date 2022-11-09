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Губернатор Северной столицы Александр Беглов всячески пытается препятствовать деятельности «ЧВК Вагнер Центра». При этом градоначальник дает возможность «спокойно» работать антироссийским организациям, которые могут быть связаны со спонсированием украинских нацистов из батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Сложившаяся ситуация возмутила петербуржцев.
Напомним, что недавно в Петербурге был открыт «ЧВК Вагнер Центр». Однако с первых дней работы фирма стала испытывать давление со стороны местных властей.
Кроме того, ряд СМИ сообщали, что Беглову приходило письмо от представителей украинской организации «Союз участников, ветеранов, инвалидов АТО», которые требовали остановить деятельность патриотического центра. Однако Смольный данную информацию не прокомментировал.
Жители Северной столицы напомнили, что Беглов провалил процесс частичной мобилизации, а также не смог должным образом организовать финансовую поддержку добровольцам и призванным на СВО петербуржцам. Некоторые из комментаторов связали работу градоначальника со сбежавшими оппозиционерами, в том числе с Михаилом Ходорковским* (по решению Минюста РФ внесен в список физлиц-иноагентов).
Городская пресса неоднократно указывала на возможную связь Беглова с украинскими нацистами. По информации СМИ, с его разрешения в Сестрорецке работает завод, перерабатывающий алмазы. Он может быть связан со спонсированием деятельности бойцов украинского батальона «Азов»*.
*Батальон «Азов» террористическая организация, запрещена в РФ
*Михаил Ходорковский* по решению Минюста РФ внесен в список физлиц-иноагентов
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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