Больше и дороже: Смольный планирует и дальше увеличивать зоны платных парковок и их тарифы

В Санкт-Петербурге продолжает расширяться зона платной парковки, вместе с этим ее стоимость будет увеличиваться.

«Абсолютно точно: тарифы тоже будут расти так же, как и в столице – иначе смысла от этих зон никакого не будет. Нужно понимать, что, в первую очередь, это сделано для того, чтобы разгрузить дороги и «пересадить» людей на общественный транспорт», – рассказал член общественного совета «Росавтодор», автомобильный и дорожный эксперт Игорь Моржаретто.

Зону платной парковки в городе на Неве начали расширять при губернаторе Александре Беглове. Только за ноябрь текущего года это распространилось на шесть муниципальных округов. Отмечается6 что власти города забыли о другой не менее важной проблеме с общественным транспортом.

В Москве вместе с платной парковкой строят МЦК и МЦД, открывают новые станции метро, закупают электробусы. В Санкт-Петербурге в это же время запретили маршрутки и обязали перевозчиков закупать газовые автобусы. Жители города постоянно жалуются на неполадки автобусов. В Смольном это мероприятия назвали «Новой моделью транспортного обслуживания».

Журналисты подчеркнули, различие подходов, используемых в Москве и Петербурге. В Москве отчитываются о трате средств, полученных от платных парковок, в Смольном такой тенденции не замечено.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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