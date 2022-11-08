Больше и дороже: Смольный планирует и дальше увеличивать зоны платных парковок и их тарифы

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В Санкт-Петербурге продолжает расширяться зона платной парковки, вместе с этим ее стоимость будет увеличиваться.
Зону платной парковки в городе на Неве начали расширять при губернаторе Александре Беглове. Только за ноябрь текущего года это распространилось на шесть муниципальных округов. Отмечается6 что власти города забыли о другой не менее важной проблеме с общественным транспортом.
В Москве вместе с платной парковкой строят МЦК и МЦД, открывают новые станции метро, закупают электробусы. В Санкт-Петербурге в это же время запретили маршрутки и обязали перевозчиков закупать газовые автобусы. Жители города постоянно жалуются на неполадки автобусов. В Смольном это мероприятия назвали «Новой моделью транспортного обслуживания».
Журналисты подчеркнули, различие подходов, используемых в Москве и Петербурге. В Москве отчитываются о трате средств, полученных от платных парковок, в Смольном такой тенденции не замечено.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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