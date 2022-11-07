Бегловская реформа ЖКХ откроет «снежному картелю» дорогу во дворы

Сегодня, 19:57

0

Image 16+
Бегловская реформа ЖКХ откроет «снежному картелю» дорогу во дворы
Фото из открытых источников

Реформа ЖКХ, которую губернатор Александр Беглов анонсировал на 2023 год, официально призвана улучшить качество уборки снега во дворах и внутриквартальных территориях. Но на практике отказ от конкурсной процедуры выбора подрядчиков и сосредоточение средств на зимнюю уборку в Жилищном комитете может служить коррупционным целям, способствуя росту доходов «снежного картеля» и отдельных чиновников Смольного.

Целью реформы, подразумевающей преобразование ЖКС в государственные унитарные предприятия (ГУП) и передачу им заданий в рамках бюджета, заявлен уход от «лоскутного одеяла» - когда одну территорию убирает несколько «хозяев», и в результате несогласованности их действий все выглядит так, будто не убирает никто. Однако нельзя не вспомнить, к чему проводили ранее попытки «согласовать» действия по уборке – коррупционным скандалам, обоснованным претензиям антимонопольной службы в создании картельного сговора.

После провальной снегоуборочной кампании 2018-2019 года УФАС обратила внимание, что контракты «на снег» из года в год получают одни и те же компании - СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное» и АО «Автопарк №7 Спецтранс», и все, кроме одной,  связаны так или иначе со Смольным. Но после громкого скандала всех судебных заседаний группа, получившая прозвище «снежный картель», снова оказалась в  подрядчиках Смольного в 2022 году. Этому не помешало даже дело о взятке в отношении начальника отдела администрации Красносельского района Валерия Мещерякова, которого подозревали в содействии бизнесменам за вознаграждение.

Теперь, после решения все унифицировать, те же компании могут получить подряды на уборку дворов, а конечным бенефициаром будет Жилищный комитет. Его глава, Олег Зотов, получил должность почти одновременно с вице-губернатором Анатолием Повелием, которого называют одним из приближенных Беглова и видным представителем так называемой «курортной мафии» - группы чиновников Смольного, знакомых по работе в Курортном районе и поддерживающих, по версии журналистов, друг друга. Следовательно, нельзя исключать, что доходы от «реформы» будут распределяться и среди «курортников». 

Что характерно, превращение ЖКС в ГБУ запланировано на первую половину 2023 года, и «плодов реформы» петербуржцы этой зимой рискуют и не увидеть. Скорее всего, качество уборки снега останется прежним, а именно – очень плохим, особенно если эта зима будет такой же щедрой на осадки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Бегловская реформа ЖКХ откроет «снежному картелю» дорогу во дворы

Сегодня, 19:57

Дочь Беглова могла получить квартиры в ЖК «Морская звезда» благородя «борьбе» отца с долгостроями

Сегодня, 12:19

«Может, там и останется наш горе-губернатор?!»: петербуржцы предложили Беглову не возвращаться из Узбекистана

Вчера, 17:55

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют потепление

7-11-2022, 15:19

Петербуржцы опасаются очередного снежного коллапса

6-11-2022, 08:32

В Санкт-Петербурге начался международный цирковой фестиваль

4-11-2022, 15:44

Беглов решил не поздравлять петербуржцев лично с Днем народного единства

4-11-2022, 12:19

Петербургские каникулы для детей из Мариуполя продолжаются

3-11-2022, 10:23

Hyundai получила разрешение строить завод в Шушарах

3-11-2022, 08:34

За октябрь 2022 года в Петербурге введено более 350 тыс кв.м жилья

2-11-2022, 13:43

Скандалы после начала частичной мобилизации понизили рейтинг Беглова на бирже губернаторов 

1-11-2022, 17:44

Популизм чиновников Смольного не решает проблему малого и среднего бизнеса Петербурга

30-10-2022, 21:22

Петербуржец, чей призыв признали незаконным, может все же отправиться на СВО

28-10-2022, 15:39

Администрация Санкт-Петербурга планирует отчитаться к концу недели о проведении частичной мобилизации

28-10-2022, 15:14

В Санкт-Петербурге администрация разработала новые правила проведения бракосочетания в ЗАГСах

25-10-2022, 13:44

«Чернышевскую» закрыли, но ремонт не начался. У Смольного нет разрешительной документации

25-10-2022, 12:56

Беглов решил не включать мобилизационную повестку в свой «дайджест дел за неделю» — СМИ

24-10-2022, 13:11

Активисты Петербурга призвали горожан запасаться лопатами из-за возможного повторения «снежного коллапса»

23-10-2022, 16:31

В Санкт-Петербурге стоимость услуг ЖКХ одна из самых дорогих

22-10-2022, 11:24

Синоптик рассказал прогноз наступления зимней погоды в Санкт-Петербурге

20-10-2022, 19:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Волгограде жителей призвали спускаться в подвалы при сигнале воздушной тревоги

В Волгограде жителей призвали спускаться в подвалы при сигнале воздушной тревоги

7-11-2022, 13:54

0

На одном из домов в Центральном районе Волгограда расклеили объявления, в которых граждан призывают спускаться в...

Подробнее
В Челябинской области прощаются с погибшим 33-летним мобилизованным в зоне СВО

В Челябинской области прощаются с погибшим 33-летним мобилизованным в зоне СВО

7-11-2022, 09:19

0

Челябинская область продолжает хоронить мобилизованных и 7 ноября в последний путь проведут 33-летнего Данила...

Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией

Вчера, 08:59

0

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда...

Подробнее
Политические власти Италии объявили о новом курсе по отношению к мигрантам

Политические власти Италии объявили о новом курсе по отношению к мигрантам

7-11-2022, 23:49

0

Итальянское правительство начинает усиливать меры по контролю за мигрантами, прибывающими в страну. Недавно было...

Подробнее
Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

Вчера, 13:54

0

По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из...

Подробнее
Правительства США и Великобритании ведут переговоры по газовой сделке

Правительства США и Великобритании ведут переговоры по газовой сделке

Вчера, 10:29

0

Издание The Daily Telegraph сообщает, что американские и британские политические власти близки к окончательному...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

Вчера, 14:49

0

Как пережить морозы зимой в поле, рассказал мобилизованным инструктор по альпинизму и спасатель легендарного отряда...

Подробнее
В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

Вчера, 16:34

0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб затронула тему ошибок, которые допускаются при начислении выплат мобилизованным...

Подробнее
Журналисты напомнили о деле сына американского президента, из-за которого ему грозит импичмент

Журналисты напомнили о деле сына американского президента, из-за которого ему грозит импичмент

Вчера, 19:49

0

Авторы публикации в издании Euro Weekly News выразили мнение, что при определенном развитии событий, связанных с...

Подробнее
В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют потепление

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют потепление

7-11-2022, 15:19

0

В Санкт-Петербурге на этой неделе по прогнозам синоптиков ожидается заметное потепление. Уже в понедельник утром...

Подробнее