Бегловская реформа ЖКХ откроет «снежному картелю» дорогу во дворы

Реформа ЖКХ, которую губернатор Александр Беглов анонсировал на 2023 год, официально призвана улучшить качество уборки снега во дворах и внутриквартальных территориях. Но на практике отказ от конкурсной процедуры выбора подрядчиков и сосредоточение средств на зимнюю уборку в Жилищном комитете может служить коррупционным целям, способствуя росту доходов «снежного картеля» и отдельных чиновников Смольного.

Целью реформы, подразумевающей преобразование ЖКС в государственные унитарные предприятия (ГУП) и передачу им заданий в рамках бюджета, заявлен уход от «лоскутного одеяла» - когда одну территорию убирает несколько «хозяев», и в результате несогласованности их действий все выглядит так, будто не убирает никто. Однако нельзя не вспомнить, к чему проводили ранее попытки «согласовать» действия по уборке – коррупционным скандалам, обоснованным претензиям антимонопольной службы в создании картельного сговора.

После провальной снегоуборочной кампании 2018-2019 года УФАС обратила внимание, что контракты «на снег» из года в год получают одни и те же компании - СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное» и АО «Автопарк №7 Спецтранс», и все, кроме одной, связаны так или иначе со Смольным. Но после громкого скандала всех судебных заседаний группа, получившая прозвище «снежный картель», снова оказалась в подрядчиках Смольного в 2022 году. Этому не помешало даже дело о взятке в отношении начальника отдела администрации Красносельского района Валерия Мещерякова, которого подозревали в содействии бизнесменам за вознаграждение.

Теперь, после решения все унифицировать, те же компании могут получить подряды на уборку дворов, а конечным бенефициаром будет Жилищный комитет. Его глава, Олег Зотов, получил должность почти одновременно с вице-губернатором Анатолием Повелием, которого называют одним из приближенных Беглова и видным представителем так называемой «курортной мафии» - группы чиновников Смольного, знакомых по работе в Курортном районе и поддерживающих, по версии журналистов, друг друга. Следовательно, нельзя исключать, что доходы от «реформы» будут распределяться и среди «курортников».

Что характерно, превращение ЖКС в ГБУ запланировано на первую половину 2023 года, и «плодов реформы» петербуржцы этой зимой рискуют и не увидеть. Скорее всего, качество уборки снега останется прежним, а именно – очень плохим, особенно если эта зима будет такой же щедрой на осадки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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