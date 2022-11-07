Дочь Беглова могла получить квартиры в ЖК «Морская звезда» благородя «борьбе» отца с долгостроями

Сегодня, 12:19

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Дочь Беглова могла получить квартиры в ЖК «Морская звезда» благородя «борьбе» отца с долгостроями
Фото из открытых источников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оперативно решил проблемы дольщиков проблемного ЖК «Морская звезда» ради своей дочери Ольги Кудряшовой. 

Еще до вступления Беглова в должность компания «Город» занялась строительством жилого комплекса «Морская звезда» на 1164 квартиры, однако застройщик бросил дело, в результате чего девять лет обманутые дольщики пытались добиться от чиновников решения проблемы, что оборачивалось порчей имущества, угрозами, банкротством и даже убийствами. 

Сразу после того, как Беглов стал губернатором «Морская звезда» был достроен одним из первых, хотя часть остальных проблемных объектов так и осталась без внимания. Как оказалось, у градоначальника скорее всего был личный интерес к этому. В скандальном ЖК собственником пяти квартир является его дочь Ольга Кудряшова. На данный момент нет точной информации, в какой момент наследница чиновника приобрела недвижимость. 

По мнению СМИ, она могла вложиться в них еще на начале строительства, а после Беглов лично вмешался в ситуацию. Однако нельзя исключать и вариант, что дочь градоначальника могла получить квартиры «в подарок» от застройщиков как благодарность за вмешательство в дело губернатора. 

Ранее в Сети появился документ, который рассказывает о коррупционных схемах Беглова. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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