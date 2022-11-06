«Может, там и останется наш горе-губернатор?!»: петербуржцы предложили Беглову не возвращаться из Узбекистана

Сегодня, 17:55

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«Может, там и останется наш горе-губернатор?!»: петербуржцы предложили Беглову не возвращаться из Узбекистана
Фото из открытых источников

В Петербурге наблюдаются проблемы в городском хозяйстве, в том числе с уборкой снега. Однако вместо того, чтобы разбираться с ситуацией, губернатор Александр Беглов отправился с рабочей поездкой в Узбекистан. Горожане уверены: градоначальнику стоит как можно дольше оставаться в Ташкенте. Тогда он оставит Северную столицу в покое.

Напомним, в понедельник Беглов прибыл в Узбекистан. Как отмечают активисты, визит совпал со стартом снегоуборочного сезона. По их мнению, для градоначальника налаживание внешних связей оказалось важнее подготовки города к зиме.

Петербуржцы уверены: Беглову лучше не возвращаться. От того, что глава Смольного останется в солнечной стране, горожане только выиграют. Некоторые граждане уверены: чиновник «наобещал» навести в городе порядок и уехал.

 

Примечательно, что в Северной столице действительно наблюдаются проблемы с уборкой снега. Петербургу не хватает дворников. Часть комментаторов призвали президента Владимира Путина назначить Петербургу нового инициативного губернатора, как мэр Москвы Сергей Собянин.

 

Напомним, в Петербурге 8 ноября выпал первый снег. Его долгое время не убирали, из-за чего на дорогах образовалась наледь. Это стало причиной десятков аварий. Техники на улицах горожане не наблюдали. Как полагают СМИ, градоначальник хотел избежать ответственности за неготовность к зиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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