Петербуржцы опасаются очередного снежного коллапса

Сегодня, 08:32

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Петербуржцы опасаются очередного снежного коллапса
Фото из открытых источников

Метеорологи анонсировали выпадение мокрого снега в Петербурге в первой половине дня 6 октября, после чего он может смениться на дождь. В связи с этим петербуржцы бьют тревогу — они опасаются, что Смольный вновь не справится с уборкой города.

Напомним, что губернатор города Беглов недавно традиционно заверил горожан о полной готовности «культурной столицы» к зиме. Впрочем, чиновник говорил об этом и в прошлом году, но затем на город обрушились один за другим снежные циклоны, опровергнув данное утверждение. Это привело к образованию по всему городу снежных куч из-за неготовности к осадкам коммунальных служб. 

Ситуацию со снегопадами в Санкт-Петербурге усугубила нехватка дворников и снегоуборочной техники. В результате жители города на Неве получали травмы на заледеневших улицах, особенно тяжело приходилось людям в возрасте. В 2021 году плохая уборка снега привела и к росту ДТП на дорогах, что обернулось транспортным коллапсом. Собранный грязный снег в огромные кучи простоял до середины лета, источая неприятный запах.

Ранее губернатор Беглов анонсировал переход города на новую систему уборки снега, но, как и в прошлый раз, у жителей Северной столицы его слова вызывают большие сомнения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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