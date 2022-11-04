Петербуржцы опасаются очередного снежного коллапса

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Метеорологи анонсировали выпадение мокрого снега в Петербурге в первой половине дня 6 октября, после чего он может смениться на дождь. В связи с этим петербуржцы бьют тревогу — они опасаются, что Смольный вновь не справится с уборкой города.
Напомним, что губернатор города Беглов недавно традиционно заверил горожан о полной готовности «культурной столицы» к зиме. Впрочем, чиновник говорил об этом и в прошлом году, но затем на город обрушились один за другим снежные циклоны, опровергнув данное утверждение. Это привело к образованию по всему городу снежных куч из-за неготовности к осадкам коммунальных служб.
Ситуацию со снегопадами в Санкт-Петербурге усугубила нехватка дворников и снегоуборочной техники. В результате жители города на Неве получали травмы на заледеневших улицах, особенно тяжело приходилось людям в возрасте. В 2021 году плохая уборка снега привела и к росту ДТП на дорогах, что обернулось транспортным коллапсом. Собранный грязный снег в огромные кучи простоял до середины лета, источая неприятный запах.
Ранее губернатор Беглов анонсировал переход города на новую систему уборки снега, но, как и в прошлый раз, у жителей Северной столицы его слова вызывают большие сомнения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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