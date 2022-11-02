Беглов решил не поздравлять петербуржцев лично с Днем народного единства

Сегодня, 12:19

0

Image 16+
Беглов решил не поздравлять петербуржцев лично с Днем народного единства
Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов "отличился" в День народного единства. Жители города не дождались выступления градоначальники по случаю праздника.

Беглов решил не поздравлять сограждан лично с Днем народного единства. К петербуржцам обратился только спикер ЗакСа Александр Бельский. Как утверждают в Telegram-канале «Площадь Восстания», Беглов решил примкнуть к поздравлению председателя городского парламента.

Аналитики утверждают, что губернатор не захотел заниматься написанием личного обращения. По этой причине секретарю Беглова пришлось просто добавить имя градоначальника в текст поздравления Бельского. 

При этом сам Беглов находится не в Петербурге. Губернатор еще третьего ноября отправился на дачу в Комарово.

«Так чем же был занят наш градоначальник? Он спешил к себе на дачу в Комарово. Кортеж губернатора выехал вчера из Смольного уже в пять часов дня. А что? Предпраздничный день = сокращенный рабочий», – говорится в сообщении аналитиков.

Беглов не в первый раз позволяет себе такое отношение к петербуржцам. Ранее губернатор также лично не поздравил сограждан с Днем России, который отмечается 12 июня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге начался международный цирковой фестиваль

Сегодня, 15:44

Беглов решил не поздравлять петербуржцев лично с Днем народного единства

Сегодня, 12:19

Петербургские каникулы для детей из Мариуполя продолжаются

Вчера, 10:23

Hyundai получила разрешение строить завод в Шушарах

Вчера, 08:34

За октябрь 2022 года в Петербурге введено более 350 тыс кв.м жилья

2-11-2022, 13:43

Скандалы после начала частичной мобилизации понизили рейтинг Беглова на бирже губернаторов 

1-11-2022, 17:44

Популизм чиновников Смольного не решает проблему малого и среднего бизнеса Петербурга

30-10-2022, 21:22

Петербуржец, чей призыв признали незаконным, может все же отправиться на СВО

28-10-2022, 15:39

Администрация Санкт-Петербурга планирует отчитаться к концу недели о проведении частичной мобилизации

28-10-2022, 15:14

В Санкт-Петербурге администрация разработала новые правила проведения бракосочетания в ЗАГСах

25-10-2022, 13:44

«Чернышевскую» закрыли, но ремонт не начался. У Смольного нет разрешительной документации

25-10-2022, 12:56

Беглов решил не включать мобилизационную повестку в свой «дайджест дел за неделю» — СМИ

24-10-2022, 13:11

Активисты Петербурга призвали горожан запасаться лопатами из-за возможного повторения «снежного коллапса»

23-10-2022, 16:31

В Санкт-Петербурге стоимость услуг ЖКХ одна из самых дорогих

22-10-2022, 11:24

Синоптик рассказал прогноз наступления зимней погоды в Санкт-Петербурге

20-10-2022, 19:49

Суд в Петербурге впервые признал незаконной мобилизацию горожанина

20-10-2022, 15:44

Суд прекратил уголовное преследование Барабанщикова, вскрывшего коррупционную схему Смольного в сфере соцпита

20-10-2022, 14:28

Санкт-Петербург: Новая перехватывающая автостоянка откроется у метро «Шушары»

20-10-2022, 14:05

В Санкт-Петербурге электрика суд признал виновным в мелком хулиганстве за отзыв о флаге

18-10-2022, 08:34

В Неве увеличивается уровень воды

17-10-2022, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс

2-11-2022, 08:29

0

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс. Деньги мобилизованным в октябре...

Подробнее
Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО

Сегодня, 12:24

0

В Еманжелинске родственники мобилизованных требуют, чтобы их отцов, мужей и сыновей вернули с передовой. Жители...

Подробнее
Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

1-11-2022, 21:54

0

На данный момент частичная мобилизация, объявленная в РФ, в Ярославской области закончена. Больше российским...

Подробнее
36-летний мобилизованный погиб на Украине

36-летний мобилизованный погиб на Украине

2-11-2022, 14:29

0

36-летнего мобилизованного Игоря Матвеева похоронили в Екатеринбурге. Отца трехлетней девочки мобилизовали 29 сентября...

Подробнее
59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

Вчера, 11:34

0

По всей России продолжают хоронить мобилизованных, добровольцев и военных, погибших в ходе «военной спецоперации» РФ на...

Подробнее
В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации

В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации

Сегодня, 10:24

0

Добиться отсрочки для Евгения Курчатова из деревни Могильное Челябинской области удалось через суд. Несмотря на то, что...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Достигнута новая договоренность о торговле между ЕАЭС и Ираном

Достигнута новая договоренность о торговле между ЕАЭС и Ираном

1-11-2022, 21:49

0

Политические власти России и Ирана продолжают достигать в ходе переговоров соглашения о расширении экономического...

Подробнее
Военный комиссар Куличков Тюменской области ответил на важные вопросы

Военный комиссар Куличков Тюменской области ответил на важные вопросы

2-11-2022, 15:24

0

На вопросы о мобилизации и призыве ответил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Он сообщил, что...

Подробнее
Вице-премьер Денис Мантуров рассказал о поставках из Донбасса белой глины для сантехники

Вице-премьер Денис Мантуров рассказал о поставках из Донбасса белой глины для сантехники

2-11-2022, 13:29

0

Россия уже прорабатывает возможность освоения ресурсов на территориях Украины, которые она присоединила. И один из них...

Подробнее
Мобилизованный рассказал, по какой причине хочет вернуться из Елани домой

Мобилизованный рассказал, по какой причине хочет вернуться из Елани домой

2-11-2022, 08:24

0

Мобилизованный 28-летний Дмитрий рассказал о том, почему он хочет вернуться из Елани домой. Мужчина 10 лет назад...

Подробнее