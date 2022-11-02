Беглов решил не поздравлять петербуржцев лично с Днем народного единства

Губернатор Александр Беглов "отличился" в День народного единства. Жители города не дождались выступления градоначальники по случаю праздника.

Беглов решил не поздравлять сограждан лично с Днем народного единства. К петербуржцам обратился только спикер ЗакСа Александр Бельский. Как утверждают в Telegram-канале «Площадь Восстания», Беглов решил примкнуть к поздравлению председателя городского парламента.

Аналитики утверждают, что губернатор не захотел заниматься написанием личного обращения. По этой причине секретарю Беглова пришлось просто добавить имя градоначальника в текст поздравления Бельского.

При этом сам Беглов находится не в Петербурге. Губернатор еще третьего ноября отправился на дачу в Комарово.

«Так чем же был занят наш градоначальник? Он спешил к себе на дачу в Комарово. Кортеж губернатора выехал вчера из Смольного уже в пять часов дня. А что? Предпраздничный день = сокращенный рабочий», – говорится в сообщении аналитиков.

Беглов не в первый раз позволяет себе такое отношение к петербуржцам. Ранее губернатор также лично не поздравил сограждан с Днем России, который отмечается 12 июня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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