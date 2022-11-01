За октябрь 2022 года в Петербурге введено более 350 тыс кв.м жилья

В октябре текущего года в Петербурге введено в эксплуатацию 353 349,20 кв.м жилья, что составило 160 домов на 8 341 квартиру, включая индивидуальное строительство.

Лидер по вводу жилья в этом месяце: Приморский район. Здесь за октябрь введено в эксплуатацию 165 135,80 кв.м жилья, всего 7 домов на 4 647 квартир. Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Выборгский район, где сдано 67 026,70 кв.м, это 1 дом на 1 486 квартир. На третьем месте – Фрунзенский район, в котором по итогам месяца введено в эксплуатацию 1 дом на 1463 квартиры, что составило 56 766,90 кв.м жилья.

Также в октябре введено 14 объектов общегражданского назначения. Среди них: детский сад на 140 мест в Приморском районе, гостиница в Красногвардейском районе и Административный общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой в Центральном районе.

Источник: gov.spb.ru