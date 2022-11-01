Петербургские каникулы для детей из Мариуполя продолжаются

Сегодня, 10:23

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Петербургские каникулы для детей из Мариуполя продолжаются
Фото: www.gov.spb.ru

В детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное» в Курортном районе на осенние каникулы приехали 113 школьников из Мариуполя. Детей сопровождают 7 учителей.

На спортивном празднике были организованы показательные выступления по прыжкам с трамплина – их продемонстрировали воспитанники СДЮШОР оздоровительно-образовательного туристского центра «Балтийский берег». 

Осенние каникулы мариупольских школьников в ДООЛ «Молодежное» продлятся с 29 октября по 7 ноября. Для детей и педагогов разработана насыщенная культурная и образовательная программа: экскурсии, цирковое представление, ледовое шоу Евгения Плющенко, творческие занятия и мастер-классы. Свою программу подготовил РГПУ имени Герцена. Сотрудникам лагеря помогают студенты педагогического колледжа №1 им. Некрасова - летом они уже работали с юными мариупольцами в лагере «Дружных».

Источник: gov.spb.ru

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