Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог показать достойных результатов в октябре, в очередной раз продемонстрировав динамическое падение из-за ошибок при проведении частичной мобилизации в Северной столице.
Авторы Telegram-канала «ПолитБрокер» опубликовали результаты деятельности глав российских регионов по итогу прошедшего месяца, отметив новое динамическое падение петербургского градоначальника.
Авторы Telegram-канала «Площадь Восстания» отметили, что низкий рейтинг Беглова – закономерный итог провала частичной мобилизации в Петербурге, которая сопровождалась чередой скандалов и судебных разбирательств.
Напомним, ранее сам глава Северной столицы публично обвинил петербуржцев в многочисленных ошибках, связанных с частичной мобилизацией, хотя изначально призывал горожан обращаться к нему при любых проблемах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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