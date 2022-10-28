Популизм чиновников Смольного не решает проблему малого и среднего бизнеса Петербурга

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Серьезные проблемы у малого и среднего бизнеса в Петербурге возникли во время пандемии COVID-19 из-за непродуманных антикоронавирусных ограничений, введенных Смольным, и отсутствия поддержки со стороны чиновников. Сегодня городская экономика продолжает испытывать трудности, в то время как местная власть продолжает заниматься популизмом.
В Петербурге сообщили о том, что местные представители сферы общепита вынуждено отказываются от новых проектов - оборот в этой сфере городской экономики сократился на 3,2%. Аналогичная ситуация и в других отраслях, связанных со сферой обслуживания и продаж. Проблема обозначилась еще во время веденных Смольным во время пандемии непродуманных ограничений, которые серьезно ударили по предприятиям и организациям малого и среднего бизнеса.
Причем чиновники из команды губернатора Александра Беглова долго не оказывали локальному бизнес-сообществу финансовой поддержки. Примечательно, что сегодня петербургские предприниматели слышат из Смольного лишь популистские заявления, так и не получив от чиновников материальной помощи.
Ранее СМИ писали, что в Северной столице управленцы игнорируют федеральные инициативы по поддержке бизнеса, особенно тех, которые касаются компаний малоформатной торговли.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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