«Чернышевскую» закрыли, но ремонт не начался. У Смольного нет разрешительной документации

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Жители Петербурга столкнулись с транспортным коллапсом утром 25 октября, в первый день закрытия на реконструкцию станции метро «Чернышевская». Как сообщают СМИ, у соседних станций подземки скопились большие очереди, а автобусы у «Владимирской» и на углу Загородного проспекта и Звенигородской улицы были забиты до отказа.
Стоит отметить, что администрация губернатора Петербурга Александра Беглова заранее предупреждала о закрытии «Чернышевской», однако чиновники Смольного не смогли вовремя увеличить количество альтернативных маршрутов. Ремонтные работы на станции продлятся полтора года — там заменят три эскалатора на четыре новых для увеличения пропускной способности. Как утверждают в Смольном, станцию откроют весной 2024 года, однако согласно данным источника в транспортном блоке, на сегодня не готова разрешительная документация для начала ремонтных работ на станции. Это значит, что сроки открытия «Чернышевской» могут сдвинуться на несколько месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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