Беглов решил не включать мобилизационную повестку в свой «дайджест дел за неделю» — СМИ

Губернатора Петербурга Александр Беглов при подведении итогов минувшей недели решил не включать в список важнейших событий мегаполиса мобилизационные мероприятия. Градоначальник сослался на то, что якобы уже достаточно уделил внимания данным вопросам. Однако вся активность управленца состояла в показательных поездках по городским военкоматам вместо того, чтобы решать реальные проблемы призывной кампании.

Соответствующий «дайджест дел за неделю» появился на личной странице Беглова. Глава Северной столицы рассказал о том, что 18 горожан выиграли Всероссийский конкурс «Росмолодежь. Гранты», а также о планах обустройства парковки для 187 автомобилей в Пушкинском районе, упомянут ремонт в городских поликлиниках и многое другое. При этом волнующие петербуржцев вопросы о мобилизации в отчете подняты не были.

«На минувшей неделе много внимания уделял вопросам проведения частичной мобилизации и работе промышленных предприятий Петербурга. Кратко расскажу о других событиях», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, что «активное внимание» Беглова не решило проблемы призывных мероприятий. Губернатор посетил несколько военных комиссариатов и воинских частей, где ему продемонстрировали «слаженную» работу учреждений. Кроме того, управленец пообщался с мобилизованными и их семьями, рассказав им о «поддержке» со стороны местных властей.

Ряд СМИ неоднократно указывали, что сотрудники военкоматов продолжают присылать по ошибке повестки умершим, инвалидами и женщинам. Кроме того, призывников не осматривают медики, а их близкие не могут получить положенные по закону выплаты. Несмотря на обещание губернатора взять под личный контроль все допущенные нарушения, ситуация до сих пор не изменилась.

Ранее глава Петербурга посетил призывников и добровольцев в поселке Горелово. Во время речи градоначальник заявил, что «кто-то защищает Родину на передовой, а кто-то – будучи губернатором». Данное высказывание подверглось массовой критике со стороны горожан. Жители Северной столицы предложили Беглову лично отправиться на фронт, чтобы он принес хоть какую-то пользу стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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