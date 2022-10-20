Активисты Петербурга призвали горожан запасаться лопатами из-за возможного повторения «снежного коллапса»

Петербуржцы уверены, что грядущей зимой администрация Александра Беглова повторит «успехи» прошлого снегоуборочного сезона. Такой вывод сделали активисты движения «Город перемен».

Минувшая зима выдалась для жителей Северной столицы достаточно сложной. Чиновники заявляли о готовности к снегоуборочному сезону. Однако коммунальные службы не смогли эффективно очистить город от осадков. Причиной этого стала нехватка оборудования и дворников. В результате город столкнулся со «снежным коллапсом». Учитывая нынешнюю ситуацию в этом секторе, практически ничего не изменилось. Городу грозит повторение прошлогодней ситуации.

В новом видео активисты из «Города перемен» побеседовали с психологом Кариной Ткаченко. Она полагает, что петербуржцы боятся не надвигающейся зимы. Опасения вызывают условия, в которых они могут оказаться.

«Люди боятся чего? Если ты идешь как партизан по тротуару, где вытоптана такая узкая тропинка, потому что никто не убирает этот снег, а над тобой висят полутораметровые сосульки, и ты понимаешь, что в любой момент эта глыба может сорваться на тебя, и у тебя шансов выжить почти никаких, то это не боязнь зимы, это боязнь плохих условий, в которых ты находишься – буквально опасных условиях, опасных для жизни. Не убирается снег, не чистятся крыши и так далее», – объяснила эксперт.

Активисты напомнили, что в прошлом году власти активно пытались снять с себя ответственность за неэффективную уборку. Виновным оказался даже Петр I. Император якобы выбрал неправильное месторасположение для города.

В этом году синоптики прогнозируют раннюю зиму. Так как, по всей вероятности, власти не планируют бороться со снегом, общественники призвали запастись лопатами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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