Суд прекратил уголовное преследование Барабанщикова, вскрывшего коррупционную схему Смольного в сфере соцпита

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По решению Куйбышевского суда Санкт-Петербурга рассмотрение дела в отношении экс-главы регионального Управления социального питания (УСП) Алексея Барабанщикова прекращено. Бывшему чиновнику был выписан административный штраф в размере 250 тысяч рублей.
Барабанщикова арестовали в ноябре 2021 года по обвинению в причинении ущерба бюджету. Обвинение настаивало на том, что чиновник, занимая должность начальника Управления социального питания, мог как-то повлиять на итоги нескольких тендеров и привести к победе в конкурсах один из комбинатов социального питания. Однако доказательств вины предоставлено так и не было. Более того, подтвердилось, что ход торгов полностью контролировал Комитет по государственному заказу Смольного. Примечательно, что после возбуждения уголовного дела против Барабанщинова его уволили, а на его место была назначена бывший заместитель главы Комитета по госзаказу Алена Мироненко.
По мнению СМИ, уголовное преследование Барабанщикова было вызвано его активной критикой Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым за нежелание навести порядок в сфере социального питания. В одном из интервью экс-глава УСП заявил, что сфера коррумпирована. Причем в схеме активно участвуют чиновники из районных администраций и, не исключено, что и самого Смольного, утверждал Барабанщиков. Однако доказать его вину обвинению не удалось.
Ранее о проблемах в сфере социального питания Петербурга говорил предприниматель Евгений Пригожин. По его мнению, участники рынка, увязшие в коррупции, нацелены исключительно на получение прибыли и совершенно не озабочены качеством продукции, которая попадает на столы детям. Причем в Смольном об этом знают, но ничего не делают, поскольку чиновники тоже задействованы в этой схеме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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