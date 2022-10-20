Санкт-Петербург: Новая перехватывающая автостоянка откроется у метро «Шушары»

В Пушкинском районе по просьбам горожан началось обустройство новой перехватывающей автостоянки. Она разместится около станции метро «Шушары» на Автозаводской улице и будет рассчитана на 187 машиномест. Согласно итогам голосования, которое проводилось в феврале подведомственным Комитету по транспорту Городским центром управления парковками, эту локацию выбрали почти 70% проголосовавших.

Будущая автостоянка расположится около выездов на КАД и на Софийскую улицу. У автомобилистов, следующих в сторону центра Петербурга, появится возможность припарковать свой автомобиль и пересесть на метро, чтобы избежать пробок.

На участке уже начались работы по обустройству системы водоотведения и разработке грунта для дорожного покрытия. Будет построено наружное освещение и обзорное видеонаблюдение. Завершить полностью работы планируется до конца этого года.

Сегодня в Петербурге функционирует 19 перехватывающих автостоянок на 1886 машиномест. Они расположены в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах.

На каждой автостоянке 10% парковочных мест выделены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц. Также на автостоянках предусмотрена возможность бесплатного размещения велосипедов.

Источник: gov.spb.ru