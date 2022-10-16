В Петербурге прошёл массовый флешмоб по оказанию первой помощи «Дети спасают жизни!»

В Санкт‑Петербургском спортивном комплексе «Юбилейный» прошёл массовый обучающий флешмоб «Дети спасают жизни!», посвященный Всемирному дню «Запусти сердце».

От Правительства города и Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова организаторов и участников мероприятия поздравил с открытием вице-губернатор Олег Эргашев.

«Сегодняшняя акция призвана привлечь внимание общества к важности умения оказывать первую помощь. Вне зависимости от возраста, любой человек может спасти жизнь другого. Тот, кто сегодня здесь получит необходимую подготовку - смогут научить своих друзей и родственников оказывать сердечно-легочную реанимацию»,- отметил Олег Эргашев.

Также в мероприятии приняли участие заместитель руководителя Комитета по охране здоровья Государственной Думы - Бадма Башанкаев, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, академик РАН - Сергей Багненко, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России - Леонид Дежурный, анестезиолог-реаниматолог, член-корреспондент РАМН, академик РАН - Юрий Полушин, депутат, председатель постоянной Комиссии по социальной политике Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга - Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике - Елена Фидрикова, председатель Комитета по здравоохранению - Дмитрий Лисовец.

16 октября, во Всемирный день анестезиолога-реаниматолога, отмечается международная инициатива –Запусти сердце.

Идея праздника – научить каждого простым навыкам сердечно-легочной реанимации.

Сегодня продолжает оставаться актуальной проблема неоказания первой помощи пострадавшим до прибытия экстренных служб. И связано это, в первую очередь, с отсутствием у большинства граждан навыков оказания первой помощи.

В России до 250 тысяч человек погибают от внезапной остановки сердца. 24% погибших при ДТП могли быть спасены при правильном оказании первой помощи. Медицинские работники не всегда могут оказаться рядом в чрезвычайной ситуации. Уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности – первостепенная задача для спасения жизни.

«Запусти сердце» - уникальный социально-ориентированный проект, который является продолжением Санкт‑Петербургской Олимпиады по оказанию первой помощи. В рамках мероприятия были организованы мастер-классы по оказанию первой помощи, а на главной площадке дворца состоялся массовый флешмоб: одновременно оказывали сердечно-легочную реанимацию - «запускали сердце» - свыше 100 человек!

Всего в проекте приняли участие более 2000 человек: это дети старшего школьного возраста, их родители, работники образовательных и спортивных организаций города.

Главная цель мероприятия – массовое обучение взрослых и детей навыкам оказания первой помощи при остановке сердца под лозунгом «Любой человек может спасти жизнь! Все, что для этого нужно – это две руки».

Источник: gov.spb.ru