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Чиновники Петербурга отказались финансировать концерт на территориях освобожденных республик Донбасса, рассказал публицист Захар Прилепин, сославшись на скрипача Андрея Решетина. При этом на сомнительные проекты Смольный охотно выделяет средства из бюджета.
Музыкант хотел провести 25-й фестиваль Earlymusic под названием «Санкт-Петербург – Донбассу». Деньги он запросил у Комитета культуры Смольного, тем более Петербург стал годом-побратимом Мариуполя, но ему отказали.
При этом гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич анонсировал съемки сериала «Питер онлайн» и фильм о губернаторе Александре Беглове.
Музыкант также рассказал о проводимом в Петербурге президентском конкурсе, в котором победило несколько проектов. Все они, по словам Решетина, «вульгарны» и «напичканы идеологией»
Он считает, что такая бездарность не должна ассоциироваться с российским президентом.
Подобные инциденты с отменой патриотических мероприятий уже не редкость для Смольного. Летом была отменена выставка «Мариуполь – битва за русский мир» в Пушкине. Глава местной администрации Татьяна Боголюбова назвала ее экспонаты «пропагандирующими нацизм». Позже Беглов собирался дать чиновнице награду за «сознательность».
Вызывает вопросы и антипатриотический настрой работников Эрмитажа под руководством Михаила Пиотровского. Так, сотрудница музея, Александра Шевелева, выложила фото, где вместе с коллегой пыталась изобразить свастику. Позже ее профиль на сайте был удален.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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