«Вульгарная и напористая идеология»: музыкант раскритиковал Смольный за выбор «культурных» проектов

Чиновники Петербурга отказались финансировать концерт на территориях освобожденных республик Донбасса, рассказал публицист Захар Прилепин, сославшись на скрипача Андрея Решетина. При этом на сомнительные проекты Смольный охотно выделяет средства из бюджета.

Музыкант хотел провести 25-й фестиваль Earlymusic под названием «Санкт-Петербург – Донбассу». Деньги он запросил у Комитета культуры Смольного, тем более Петербург стал годом-побратимом Мариуполя, но ему отказали.

При этом гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич анонсировал съемки сериала «Питер онлайн» и фильм о губернаторе Александре Беглове.

«Мне полностью обрубили всякое финансирование. И Комитет по культуре [Петербурга – прим. ред.] и Фонд президентских грантов. Идея простая и ясная: на возвращенные земли привести культурные события того уровня, которые Украине были не по зубам, вовлечь людей в эти новые мировые культурные процессы, где мы лидируем. Но мы получили отказ», - передал Прилепин слова Решетина.

Музыкант также рассказал о проводимом в Петербурге президентском конкурсе, в котором победило несколько проектов. Все они, по словам Решетина, «вульгарны» и «напичканы идеологией»

«Проанализировав победителей, вижу, на всех уровнях реализуется программа, которую можно условно назвать «Россия вторичная и (даже второсортная) страна». Культура в победивших проектах по Санкт-Петербургу подменяется вульгарной, напористой идеологией и приукрашивается социалкой», - отмечает скрипач.

Он считает, что такая бездарность не должна ассоциироваться с российским президентом.

Подобные инциденты с отменой патриотических мероприятий уже не редкость для Смольного. Летом была отменена выставка «Мариуполь – битва за русский мир» в Пушкине. Глава местной администрации Татьяна Боголюбова назвала ее экспонаты «пропагандирующими нацизм». Позже Беглов собирался дать чиновнице награду за «сознательность».

Вызывает вопросы и антипатриотический настрой работников Эрмитажа под руководством Михаила Пиотровского. Так, сотрудница музея, Александра Шевелева, выложила фото, где вместе с коллегой пыталась изобразить свастику. Позже ее профиль на сайте был удален.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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