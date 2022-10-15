Массивная труба обрушилась на гаражные постройки в Выборгском районе при монтажных работах

При проведении монтажа тепломагистрали в Выборгском районе Петербурга в районе эстакады на улице Симонова 15 октября массивная труба рухнула с высоты, повредив расположенные рядом гаражные постройки. Об этом сообщил телеканал «78». Люди по счастливой случайности не пострадали.

Реконструкцию по договору с ГУП «ТЭК СПб» выполняла компания ООО «Энергосеть».

При этом зона проведения работ, судя по фото, даже не была надлежащим образом огорожена. Однако в ГУП «ТЭК» заявили, что монтаж при соблюдении всех норм безопасности, а ответственность подрядной организации – застрахована.

Отметим, что это уже не первый раз, когда подведомственные Смольному компании не контролируют проведение работ подрядчиками, что подвергает жизни горожан риску. Так, прошедшей зимой коммунальные службы зачастую организовывали сброс снега и льда с крыш без необходимого ограждения и эвакуации припаркованных автомобилей. При этом команда губернатора Петербурга Александра Беглова не реагировала на происходящее, устроив показные проверки и «нагоняи» лишь после критики со стороны горожан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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